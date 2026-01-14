Kós HubertÉv SportolójaEurópai Úszó-szövetség

Az Év sportolójának megválasztott Kós Hubert ezt a versenyt már nem nyerhette meg

Kós Hubert harmadik lett a férfiak versenyében az európai szövetség (European Aquatics) Év úszója-szavazásán. A 200 méter hát olimpiai- és kétszeres világbajnokát – aki hétfőn a hazai sportújságírók voksolásán 2024-es teljesítménye után ismét elnyerte az Év sportolója címet – a román David Popovici és texasi csapattársa, Léon Marchand előzte meg. Kós Hubert remek évet zárt 2025-ben is.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 14. 18:24
Kós Hubert Szingapúr, 2025. augusztus 3. Kós Hubert a férfi 50 méteres hátúszás döntője után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. augusztus 3-án. MTI/Illyés Tibor
Kós Hubert újabb elismerésben részesült, nagy nevek közé került Fotó: MTI/Illyés Tibor
Kós Hubert harmadik lett a férfiak versenyében az európai szövetség (European Aquatics) Év úszója-szavazásán. A 200 méter hát olimpiai- és kétszeres világbajnoka – aki hétfőn a hazai sportújságírók voksolásán 2024-es teljesítménye után ismét elnyerte az Év sportolója címet – a szövetség tájékoztatása alapján a szavazatok 16,57 százalékát gyűjtötte be.

A 2025-ös év legfontosabb versenyén, a világbajnokságon aranyérmes lett Kós Hubert 200 méteres hátúszásban
A 2025-ös év legfontosabb versenyén, a világbajnokságon aranyérmes lett Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kós Hubert remek évet zárt

A nyári szingapúri világbajnokságon a 22 éves versenyző a 200 hát megnyerése mellett bronzérmes lett 200 vegyesen. Előbbiben duplázott, s csak azért nem védett címet, mert a 2024-es vb-t feláldozta a végül arannyal véget ért olimpia oltárán... A Texas Egyetemen tanuló és a legendás Michael Phelps edzőjével készülő magyar klasszis az őszi rövid pályás világkupa-sorozatban mindhárom állomáson megnyerte a hátúszószámokat, 100-on és 200-on pedig egyaránt világcsúcsot ért el. Az évzáró rövid pályás Európa-bajnokságon nem vett részt.

Az MTI megjegyezte, hogy az európai szövetség voksolásán csapattársa és barátja, a négyszeres párizsi bajnok, 200 pillangón Milák Kristófot legyőző Léon Marchand lett a második. 

Az élen az a David Popovici végzett, akinek Milákhoz hasonlóan megtört egy időre a pályafutása, de 2025-ben – a mindent kihagyó magyarral ellentétben – újra régi fényében tündökölt. 

A még mindig csupán 21 éves román gyorsúszó 100 és 200 méteren is diadalmaskodott a világbajnokságon, előtte az U23-as Európa-bajnokságon is duplázott.

––

Szoboszlait megelőzte

Kós Hubert – a 200 méteres hátúszás olimpiai- és kétszeres világbajnoka – hétfőn a hazai sportújságírók voksolásán 2024-es teljesítménye után 2025-ös remeklésével ismét elnyerte az Év Sportolója címet. A sokak által várt nagy csata elmaradt közte és Szoboszlai Dominik között. Magyarország első számú úszója első körben 426, a második körös szavazáson 302 ponttal előzte meg a Liverpool futballistáját. 

Kettejük összecsapása is szóba került a Szpíker korner legújabb adásában:

 

