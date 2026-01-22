Rendkívüli

Angliában folytatja karrierjét a magyar pilótatehetség, közelebb került a Forma–1-hez is

A brit Forma–4-ben töltött két szezonja után Molnár Martin kategóriát vált, feljebb lép, és a brit Forma–3-nak számító GB3-ban indul az idei szezonban. A 4iG-csoporttal és a One Magyarországgal kötött stratégiai együttműködés pedig újabb lendületet adhat a magyar pilótatehetség pályafutásában. A brit F4 tavalyi összetett harmadik helyezettje, Molnár Martin az elmúlt három év bajnok pilótáját adó, az utóbbi két szezonban a csapatbajnoki címet is megnyerő Rodin Motorsportnál versenyezhet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 12:42
A magyar pilótatehetség, Molnár Martin szintlépés előtt áll a karrierjében Fotó: Perje Sándor
Molnár Martin 2022-től csatlakozott a Motorsport Talent Management (Motam) programjához. A Motam a szponzoráció, a sportszakmai menedzselés, a fizikai és mentális felkészítés, a kommunikáció, a márkaépítés és a jogi háttér terén segíti a versenyzőket, így a magyar pilótatehetség útját is egyengeti. Molnár már tavaly ősszel megkezdte az ismerkedést új csapatával és összesen öt helyszínen tesztelt, a teljesítményével pedig rögtön az első teszt során meglepte mind a Rodin mérnökeit, mind Kiss Pál Tamást, a Motam sportszakmai vezetőjét, hiszen azonnal ráérzett az F4-esnél jóval erősebb és gyorsabb GB3-as autóra. A fiatal versenyző mögé a 4iG-csoport és a One Magyarország is beállt, a két cég stratégiai együttműködését Buda szívében egy sajtóesemény keretében jelentették be csütörtökön.

Molnár Martin, A magyar pilótatehetség új lendületet kaphat majd Angliában
A magyar pilótatehetség, Molnár Martin új lendületet kaphat majd Angliában. Fotó: Perje Sándor

Molnár Martin több mint háromszáz lóerős versenyautóval edzhet

A Krisztina Pláza Konferenciatermében tartott sajtóeseményen kiderült, hogy Molnár Martin és a többi pilóta az olasz Tatuus által gyártott, a 2025-ös szezonra bevezetett, az idei évtől a megnövelt motorteljesítmény okán már több mint háromszáz lóerős autóval fog versenyezni, amelynek aerodinamikai jellemzőit a modern F1-es autók inspirálták, és amely a sorozat történetében első alkalommal állítható hátsó szárnnyal, azaz DRS-sel is rendelkezik, mindezt a korábbi modellhez képest jelentősen nagyobb leszorítóerő mellett, ami az idei szezonra további fejlesztésekkel még jobb köridők elérését teszi lehetővé. A gumikat az F1-hez hasonlóan a Pirelli szállítja. Noha a magyar versenyző számára minden új lesz, a brit F4-gyel ellentétben a GB3-ban nem lesz tanulóéve, a tervek szerint ugyanis egy szezont fog eltölteni ebben a bajnokságban, és ha minden jól megy, akkor 2027-ben még feljebb lép, méghozzá az F1-es hétvégék betétfutamaként rendezett FIA F3-ba.

– Tudatosan építkezünk és Martin fejlődésével párhuzamosan haladunk előre. Úgy látjuk, hogy akkor érdemes kategóriát váltani, ha az előzőt kinőttük. Most ez a helyzet – mutatott rá Őry Tamás, a Motam ügyvezető igazgatója. – Úgy véljük, hogy az F4-es kategória és az FIA F3-as bajnoksága között akkora a szakadék, hogy szükség van köztes lépcsőfokra. Ehhez a két legerősebb sorozat a Formula Regional (ahol többek között a tavaly a Mercedesszel a Forma–1-ben bemutatkozó Andrea Kimi Antonelli is versenyzett az F4 után – a szerk.), illetve a brit Forma–3-nak számító GB3. 

Utóbbiban tudtunk az abszolút topcsapatnak számító, hihetetlenül profi Rodin Motorsporttal szerződést kötni, a célunk pedig az, hogy a dobogóért küzdjünk, majd az idei szezon után feljebb lépjünk az FIA F3-ba

– hangsúlyozta Őry, aki hozzátette, hogy július elején a Hungaroringen gurul pályára a mezőny, így Molnár Martin akkor fog először formaautóval magyar közönség előtt versenyezni. – Az eddigi tesztek igazolták, hogy Martin nagyon gyorsan hozzászokott az F4-esnél erősebb és gyorsabb autóhoz és versenyképes, illetve azt is láttuk, hogy a Rodin Motorsportnál uralkodó céges kultúra olyan, amelyben szívesen dolgozunk, és Martin szívesen versenyez. Nagyon optimisták és ambiciózusak vagyunk, mindkét fél motivált. Ahhoz, hogy ezt a lépést megtehessük, elengedhetetlen volt stratégiai partnereink, a 4iG-csoport és a One Magyarország főszponzori hozzájárulása, amit ezúton is köszönök – nyilatkozta Őry Tamás. Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója hozzátette, hogy büszkék arra, hogy egy magyar versenyző nemzetközi pályafutását támogathatják.

Molnár Martin már nagyon várja, hogy bemutatkozzon az új csapatában.
Molnár Martin már nagyon várja, hogy bemutatkozzon az új csapatában. Fotó: Perje Sándor

– Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a szezon, szerintem nagyon izgalmas év áll előttünk. Az már a tavaly őszi teszteken kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni a Rodin Motorsporttal, hamar megtaláltuk a közös hangot, a csapat nagyon profi és higgadt. 

Az autót már a teszteken is rendkívül élvezetes volt vezetni, és az idei évre fejlesztenek is rajta, amitől remélhetőleg még inkább az lesz. Az április végi idénykezdet előtt még több teszt is vár rám, amelyeken tovább folytatjuk majd a felkészülést a szezonra

– tekintett előre Molnár Martin, akinek tavaly az egyik angliai F4-es versenyén fordult elő, hogy meglátott egy magyar zászlót a nézőtéren. 

Nagyon jólesett, és ez alapján el sem tudom képzelni, milyen lesz majd életemben először hazai közönség előtt formaautóval odaállni a rajtrácsra

– mondta el a fiatal pilóta. Ami a GB3 idei versenynaptárát illeti, ez a sorozat csak a nevében brit, hiszen valójában öt különböző ország ad otthont a futamoknak, köztük Magyarország is, így Martin életében először hazai környezetben is rajthoz állhat autóversenyzőként. 

A Hungaroring mellett négy másik F1-es helyszín – Spa, Barcelona, Silverstone és Spielberg – is a naptár része, a mezőny tagjai tehát olyan pályákon gyűjthetnek tapasztalatot, amelyeken reményeik szerint pályafutásuk későbbi részében is versenyezni fognak. Az első versenyhétvégét április 23. és 26. között, Silverstone-ban rendezik.


 

