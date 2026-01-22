Angliában folytatja karrierjét a magyar pilótatehetség, közelebb került a Forma–1-hez is

Molnár Martin 2022-től csatlakozott a Motorsport Talent Management (Motam) programjához. A Motam a szponzoráció, a sportszakmai menedzselés, a fizikai és mentális felkészítés, a kommunikáció, a márkaépítés és a jogi háttér terén segíti a versenyzőket, így a magyar pilótatehetség útját is egyengeti. Molnár már tavaly ősszel megkezdte az ismerkedést új csapatával és összesen öt helyszínen tesztelt, a teljesítményével pedig rögtön az első teszt során meglepte mind a Rodin mérnökeit, mind Kiss Pál Tamást, a Motam sportszakmai vezetőjét, hiszen azonnal ráérzett az F4-esnél jóval erősebb és gyorsabb GB3-as autóra. A fiatal versenyző mögé a 4iG-csoport és a One Magyarország is beállt, a két cég stratégiai együttműködését Buda szívében egy sajtóesemény keretében jelentették be csütörtökön.

A magyar pilótatehetség, Molnár Martin új lendületet kaphat majd Angliában. Fotó: Perje Sándor

Molnár Martin több mint háromszáz lóerős versenyautóval edzhet

A Krisztina Pláza Konferenciatermében tartott sajtóeseményen kiderült, hogy Molnár Martin és a többi pilóta az olasz Tatuus által gyártott, a 2025-ös szezonra bevezetett, az idei évtől a megnövelt motorteljesítmény okán már több mint háromszáz lóerős autóval fog versenyezni, amelynek aerodinamikai jellemzőit a modern F1-es autók inspirálták, és amely a sorozat történetében első alkalommal állítható hátsó szárnnyal, azaz DRS-sel is rendelkezik, mindezt a korábbi modellhez képest jelentősen nagyobb leszorítóerő mellett, ami az idei szezonra további fejlesztésekkel még jobb köridők elérését teszi lehetővé. A gumikat az F1-hez hasonlóan a Pirelli szállítja. Noha a magyar versenyző számára minden új lesz, a brit F4-gyel ellentétben a GB3-ban nem lesz tanulóéve, a tervek szerint ugyanis egy szezont fog eltölteni ebben a bajnokságban, és ha minden jól megy, akkor 2027-ben még feljebb lép, méghozzá az F1-es hétvégék betétfutamaként rendezett FIA F3-ba.

– Tudatosan építkezünk és Martin fejlődésével párhuzamosan haladunk előre. Úgy látjuk, hogy akkor érdemes kategóriát váltani, ha az előzőt kinőttük. Most ez a helyzet – mutatott rá Őry Tamás, a Motam ügyvezető igazgatója. – Úgy véljük, hogy az F4-es kategória és az FIA F3-as bajnoksága között akkora a szakadék, hogy szükség van köztes lépcsőfokra. Ehhez a két legerősebb sorozat a Formula Regional (ahol többek között a tavaly a Mercedesszel a Forma–1-ben bemutatkozó Andrea Kimi Antonelli is versenyzett az F4 után – a szerk.), illetve a brit Forma–3-nak számító GB3.

Utóbbiban tudtunk az abszolút topcsapatnak számító, hihetetlenül profi Rodin Motorsporttal szerződést kötni, a célunk pedig az, hogy a dobogóért küzdjünk, majd az idei szezon után feljebb lépjünk az FIA F3-ba

– hangsúlyozta Őry, aki hozzátette, hogy július elején a Hungaroringen gurul pályára a mezőny, így Molnár Martin akkor fog először formaautóval magyar közönség előtt versenyezni. – Az eddigi tesztek igazolták, hogy Martin nagyon gyorsan hozzászokott az F4-esnél erősebb és gyorsabb autóhoz és versenyképes, illetve azt is láttuk, hogy a Rodin Motorsportnál uralkodó céges kultúra olyan, amelyben szívesen dolgozunk, és Martin szívesen versenyez. Nagyon optimisták és ambiciózusak vagyunk, mindkét fél motivált. Ahhoz, hogy ezt a lépést megtehessük, elengedhetetlen volt stratégiai partnereink, a 4iG-csoport és a One Magyarország főszponzori hozzájárulása, amit ezúton is köszönök – nyilatkozta Őry Tamás. Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója hozzátette, hogy büszkék arra, hogy egy magyar versenyző nemzetközi pályafutását támogathatják.