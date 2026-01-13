férfi kosárlabdaSomogyi Ádámférfi kosárlabda Bajnokok LigájaTriesztSzolnoki Olaj

Szégyen Szolnokon: elcsalták a véghajrát, majd kiosontak a teremből a bírók

Kedden este sorsdöntő mérkőzés várt a magyar bajnokcsapatra a férfi-kosárlabda Bajnokok Ligájában rájátszásában, a legjobb 16 közé jutásért. A múlt heti idegenbeli bravúrt követően a Szolnok Miskolcon fogadta az olasz Trieste együttesét a két győztes meccsig tartó csata mindent eldöntő felvonásán. A magyar csapat kétszer is nagy hátrányból zárkózott fel, s az utolsó pillanatokban megszerezhette volna a győzelmet érő kosarat, ám a bírók nem fújták be a nyilvánvaló faultot. A Szolnok így kikapott 87-86-ra, de erkölcsi győztesen int búcsút a BL-nek.

2026. 01. 13. 19:41
A magyar bajnok Szolnok mindent megtett az olasz Trieste ellen a Bajnokok Ligája rájátszásában Fotó: Nagy Gabor Sandor
A múlt héten hatalmas magyar siker született a férfi-kosárlabda Bajnokok Ligájának rájátszásában. A magyar bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász gárdája a hazai nyitányon elszenvedett húszpontos vereséget követően 89-80-ra nyert az olasz Trieste vendégeként. Vedran Bosnic vezetőedző szerint a Szolnok egész évi munkája megmutatkozott múlt csütörtökön, amikor talpra állt a súlyos hazai vereséget követően. A végletekig izgalmas sorozat kedden este Miskolcon folytatódott, ahol a nyolcaddöntőért folyó csatában az 1-1-re álló párharc mindent eldöntő harmadik meccsére került sor a borsodi megyekszékhelyen.

A magyar bajnok Szolnok Miskolcon lépett pályára a Bajnokok Ligája rájátszásában. Fotó: Nagy Gabor Sandor

A Szolnok nem kezdett jól

A keddi találkozó előtt az NHSZ-Szolnoki Olajbányász némi extrapihenőhöz jutott, a magyar bajnok vasárnap Szegeden lépett volna pályára, azt a mérkőzést viszont elhalasztották. Az olaszok azonban pályára léptek a honi bajnokságban, ellenfelük hazai pályán a tabellán utolsó előtti Cantu volt és igen szoros, majdnem két órán át tartó mérkőzésen tudtak győzni 84-79-re. A szolnoki szurkolók joggal bizhattak abban, hogy picit fáradtabb lesz az ellenfelük a keddi mérkőzésen.

Az első három percben a magyar válogatott irányító Somogyi Ádám és az amerikai légiós Auston Barnes remek megoldásaira támaszkodva tartotta a lépést a Szolnok az olasz ellenfelével szemben (7-7). Somogyi betörése után Jeff Brooks büntetőivel szerzett minimális előnyt a Trieste, majd két eladott szolnoki labda után Michele Ruzzier passza üresen találta meg a hárompontos vonalon álló Jeff Brooks-ot, aki nem is hibázta el a tiszta helyzetet. 

Francesco Candussi könnyed ziccere után viszont már időt kért a szolnokiak edzője Vedran Bosnic, aki több aggressszivitást várt el védekezésben a játékosaitól. 

A szünet után a hétpontos Somogyi ziccerét követően hat pontra jöttek fel a hazaiak (13-19). Rudner Gábor saroktriplája után a 211 cm magas center  Candussi is távolról büntette meg a gyengébb védekezést, de még így is tíz ponton belül tartotta magát a Szolnok (18-25) a negyed utolsó egy percéhez érve. Az olaszokól Lodovico Deangeli hárompontos kísérlet közben szabálytalankodott Somogyival szemben, a magyar irányító sikeres büntetői után sajnos a Trieste legjobb pontszerzőjének számító Jahmi'us Ramsey dobott be egy ziccert az első negyed végén (21-28). 

A magyar bajnok Szolnok legjobbja Somogyi Ádám volt, a magyar irányító nagyon jól játszott az első két negyedben. Fotó: Nagy Gabor Sandor

A második negyed elején keményebb védekezést bemutató Szolnok többször is megállította az olaszok támadásait. Krnjajski Boris remek betörése után sajnos hárompontos hibázott a szolnokiak hátvédje, majd Skeens nem tudta bezsákolni a gyűrűbe a csapattárs légpasszát, így maradt a hétpontos különbség (23-30). Az előző mecccs hőse Le'Tre Darthard gyönyörű tempódobása után az NBA-ben a Golden State Warriors színeiben bajnoki címet szerző Juan Toscano-Anderson ziccerével megint tíz pont körülire hízott az olasz csapat előnye a negyed feléhez érve, de nem adta fel a magyar bajnok. 

Pár perc múlva Somogyi Ádám kígyozótt be a védők között a gyűrűig, ezzel öt pontra hozta fel a hazaiakat (29-34). Az olasz időkérés után Ryland Holt a támadóidő lejárta előtt behulló hatalmas hárompontosára Ramsey két bravúros megoldással válaszolt. Felváltva potyogtak a kosarak az utolsó két perchez érve, majd Somogyi remek meglátása után az addig csendesebb Brady Skeens talált be. A negyedet Krnjajski kihagyott hárompontosa zárta (38-43).

Tőrdöfés a szívbe

A Bajnokok Ligája mezőnyének legjobb tripladobó csapatának számító Trieste az első két negyedben négy hárompontost süllyesztett el a szolnokiak gyűrűjébe, ami elfogadható volt húszpercnyi játék után. Sajnos a hazaiak túl sok könnyű kosarat engedélyeztek a vendégeknek az első két játékrészben, amit jól mutatott, hogy az olasz dobott pontjainak több mint fele a büntetőterületen belülről (24 pont) érkezett.

A magyar csapat egyből egy hárompontossal indította a harmadik negyedet. Barnes triplája után pedig Somogyi Ádám a tizenhatodik pontját szerezte a mérkőzésen: a magyar válogatott irányító még nem hibázott (!) kétpontos kísérletet a meccsen, ekkor hatból hattal állt a szolnokiak játékmestere.

 Sajnos az olaszok is magasabb fordulatszámra váltottak, Michele Ruzzier távoli dobása után Ramsey és Brooks is pontot szerzett, az első három perc után hét ponttal vezettek a vendégek (43-50). Az NBA-t is megjárt Toscano-Anderson óriási szerelést mutatott be a zsákolni próbáló Skeens-en, majd az ellentámadásnál Brooks, alig pár pillanattal később pedig Ramsey volt eredményes. Jött is a szolnoki időkérés a negyed feléhez érve (45-54). 

A magyar bajnok Somogyi Ádám vezérletével nagyot küzdött az olaszok ellen Miskolcon. Fotó: Nagy Gabor Sandor

A folytatásban a cserepadról remekül beszálló Boris Krnjajski húzta a hazaiakat, majd Somogyi passza után Ryland Holt talált be távolról, egy pontra jött fel a nagyot küzdő Szolnok (57-58). Az időkérés után Krnjajski süllyesztett el egy nagyon fontos triplát, s utána egy őrült dobópárbajjal zárult a negyed. 

Juan Toscano-Anderson, Rudner Gábor majd a dudaszó pillanatában Jahmi'us Ramsey is bedobott egy hárompontost. A szolnokiak visszajöttek a meccsbe, egypontos hátrányból várták a záró játékrészt (63-64).

A Szolnok Somogyi két gyors kosarával és Skeens sikeres közeli kísérletével kezdett a negyedik negyedben, de a Trieste részéről Candussi elképesztő helyzetekből dobott be hárompontosokat, az olaszok magasember ekkor tizennégy pontnál járt. Lendületbe jöttek a vendégek, Toscano-Anderson tempódobása után időt kért a Szolnok (69-78).

Krnjajski majd Skeens pontjaival négyre jött fel a Szolnok, majd az extázisban játszó Somogyi Ádám Ruzzier szabálytalansága után egy elképesztő kosarat szerzett: az irányító a palánk mögül vállalkozott egy dobásra s a labda csont nélkül hullott be a gyűrűbe (79-78). Utolsó három perchez érve Ramsey palánkos kosárval némi lélegzetvételhez jutott az olasz csapat: a szolnoki Barnes triplájára Ruzzier válaszolt, de Krnjajski huszadik pontját szerezve még egy utolsó esélyt adott a Szolnoknak az utolsó másfél percben, hogy megnyerjék a mecset. 

Somogyi labdaszerzése után Darthard robogott végig a pályán, egy ponttal vezetett a Szolnok, s már csak egy perc volt hátra a meccsből (86-85). Uthoff kihagyott saroktripláját követően Darthard is hibázott, az olasz időkérés után viszont a meccs utolsó támadása egy dupla tőrdöféssel ért fel a hazaiaknak: Ramsey betörése után Ruzzier vállalkozott kintről, majd a labda lepattant a gyűrűről, amire Brooks eszmélt a leggyorsabban (86-87). 

Mindössze 0,2 másodperc volt hátra a meccsből, a Szolnok alapvonali bedobással próbálkozott, Somogyi passza után Brady Skeens pár centiről a levegőben felugorva próbálkozott, Juan Toscano-Anderson oda is ütött a szolnoki légiósnak, de a bírók sípja néma maradt. A játékvezetők még csak meg sem beszélték a vitatott jelenetet, inkább gyáván kiosontak a teremből.

Az óriási küzdő Szolnok végül 87-86-ra kikapott. A Trieste a legjobb 16 között az L jelű csoportban folytatja, melynek tagja két spanyol gárda, a La Laguna Tenerife és a Dreamland Gran Canaria, illetve a német Heilderberget pályahátrányból búcsúztató cseh ERA Nymburk.


Férfi kosárlabda, Bajnokok Ligája, rájátszás:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz) 86-87 (21-28, 17-15, 25-21, 23-23)
Legjobb dobók: Somogyi 22, Krnjajski 20, Barnes 12 ill. Ramsey 19, Brooks 14, Candussi 14, Toscano-Anderson 12

Továbbjutott a Triest 2:1-el

