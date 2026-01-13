Szégyen Szolnokon: elcsalták a véghajrát, majd kiosontak a teremből a bírók

A múlt héten hatalmas magyar siker született a férfi-kosárlabda Bajnokok Ligájának rájátszásában. A magyar bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász gárdája a hazai nyitányon elszenvedett húszpontos vereséget követően 89-80-ra nyert az olasz Trieste vendégeként. Vedran Bosnic vezetőedző szerint a Szolnok egész évi munkája megmutatkozott múlt csütörtökön, amikor talpra állt a súlyos hazai vereséget követően. A végletekig izgalmas sorozat kedden este Miskolcon folytatódott, ahol a nyolcaddöntőért folyó csatában az 1-1-re álló párharc mindent eldöntő harmadik meccsére került sor a borsodi megyekszékhelyen.

A magyar bajnok Szolnok Miskolcon lépett pályára a Bajnokok Ligája rájátszásában. Fotó: Nagy Gabor Sandor

A Szolnok nem kezdett jól

A keddi találkozó előtt az NHSZ-Szolnoki Olajbányász némi extrapihenőhöz jutott, a magyar bajnok vasárnap Szegeden lépett volna pályára, azt a mérkőzést viszont elhalasztották. Az olaszok azonban pályára léptek a honi bajnokságban, ellenfelük hazai pályán a tabellán utolsó előtti Cantu volt és igen szoros, majdnem két órán át tartó mérkőzésen tudtak győzni 84-79-re. A szolnoki szurkolók joggal bizhattak abban, hogy picit fáradtabb lesz az ellenfelük a keddi mérkőzésen.

Az első három percben a magyar válogatott irányító Somogyi Ádám és az amerikai légiós Auston Barnes remek megoldásaira támaszkodva tartotta a lépést a Szolnok az olasz ellenfelével szemben (7-7). Somogyi betörése után Jeff Brooks büntetőivel szerzett minimális előnyt a Trieste, majd két eladott szolnoki labda után Michele Ruzzier passza üresen találta meg a hárompontos vonalon álló Jeff Brooks-ot, aki nem is hibázta el a tiszta helyzetet.

Francesco Candussi könnyed ziccere után viszont már időt kért a szolnokiak edzője Vedran Bosnic, aki több aggressszivitást várt el védekezésben a játékosaitól.

A szünet után a hétpontos Somogyi ziccerét követően hat pontra jöttek fel a hazaiak (13-19). Rudner Gábor saroktriplája után a 211 cm magas center Candussi is távolról büntette meg a gyengébb védekezést, de még így is tíz ponton belül tartotta magát a Szolnok (18-25) a negyed utolsó egy percéhez érve. Az olaszokól Lodovico Deangeli hárompontos kísérlet közben szabálytalankodott Somogyival szemben, a magyar irányító sikeres büntetői után sajnos a Trieste legjobb pontszerzőjének számító Jahmi'us Ramsey dobott be egy ziccert az első negyed végén (21-28).