Undorítónak, idiótáknak nevezték a Chelsea futballistáit

Arrogáns játékosok és elkényeztetett idióták. Ezek még az enyhébb megfogalmazások, mert ennél azért sokkal durvább jelzőkkel is illették a Chelsea játékosait a hét végén a Hull City ellen lejátszott mérkőzés után. Az FA Kupában meglepetés nem történt, a Chelsea simán nyert idegenben 4-0-ra. Ezzel tehát nem volt semmi probléma.

A kék mezes Chelsea 4-0-ra nyert a Hull City otthonában / Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mit csináltak a Chelsea játékosai?

A dühöt tehát nem a pályán nyújtott teljesítmény váltotta ki az emberekből, hanem egy teljesen ártalmatlannak látszó videó, amit a klub osztott meg. Önök is megnézhetik.

A videó azt a pillanatot örökítette meg, amikor a Chelsea játékosai megérkeztek a Hull City stadionjának öltözőjébe. Jól látszik, hogy a klubvilágbajnokságot megnyert angol sztárcsapat tiszteletére gyerekek sorakoztak fel, de a multimilliárdos sztárok egy pillantást sem vetettek a lurkókra. Ez volt az, ami Angliában óriási felháborodást okozott.

A videót már több millióan nézték meg. Sokan kiszúrták a nagy futballcsillagok valóban furcsa viselkedését. Meg is indult a lavina, kritikák özöne zúdult a Chelsea játékosaira. „Szégyellnetek kellene magatokat, hogy a játékosaitok így viselkednek” – írta Michelle Dewberry, a GB News műsorvezetője, aki undorítónak nevezte az esetet.

„Köszönjetek a gyerekeknek, ti ​​idióták!

A ti munkátok csak az, hogy a labdákat rúgjátok, de szerezhettetek volna a gyerekeknek egy nagyszerű élményt.

Pacsizzatok nekik. Elkényeztetett idióták” – mondta Bev Turner tévés műsorvezető.

„Nagyon nagy csalódás vagy te, Chelsea. Senki sem vette a fáradságot, hogy köszönjön a gyerekeknek, amikor elmentetek mellettük? Ez öt másodpercet vett volna el az időtökből” – írta Sharron Davies, a korábbi olimpiai ezüstérmes úszó.