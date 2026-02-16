Csudai SándordíjForma-1

Halála után nyert rangos nemzetközi díjat a Magyar Nemzet fotóriportere, Csudai Sándor

Négy nappal 2025 karácsonya előtt, december 20-án halt meg a Magyar Nemzet fotóriportere, Csudai Sándor, aki halála előtt nem sokkal még nevezett arra a fotós pályázatra, amelynek eredményhirdetését csak most tartották meg. Néhai kollégánk, Csudai Sándor egyik képe különdíjban részesült.

2026. 02. 16.
A Magyar Nemzet fotóriportere, a csodálatos tehetséggel megáldott Csudai Sándor 2025. december 20-án, szombaton hajnalban halt meg, miután lezuhant a Néprajzi Múzeum tetejéről a Városligetben. 

Néhai kollégánk még a halála előtt nevezett be a világ egyik legnagyobb és legelismertebb nemzetközi fotós versenyére. A World Sports Photography Awards valóban az a verseny, amelyet a világ legjelentősebb eseményei között tartanak számon ebben a műfajban.

Csudai Sándor Forma–1-es képe nyert különdíjat

Csudai Sándor több képpel is nevezett, az alábbival pedig a Forma–1-es kategóriában nyert különdíjat.

Csudai Sándor különdíjat nyert fotója / World Sports Photography Awards 

A kitüntetésről és a díjról Csudai Sándor családja számolt be hétfőn a legnagyobb közösségi oldalon.

 

