Halála után nyert rangos nemzetközi díjat a Magyar Nemzet fotóriportere, Csudai Sándor

A Magyar Nemzet fotóriportere, a csodálatos tehetséggel megáldott Csudai Sándor 2025. december 20-án, szombaton hajnalban halt meg, miután lezuhant a Néprajzi Múzeum tetejéről a Városligetben.

Néhai kollégánk még a halála előtt nevezett be a világ egyik legnagyobb és legelismertebb nemzetközi fotós versenyére. A World Sports Photography Awards valóban az a verseny, amelyet a világ legjelentősebb eseményei között tartanak számon ebben a műfajban.

Csudai Sándor Forma–1-es képe nyert különdíjat

Csudai Sándor több képpel is nevezett, az alábbival pedig a Forma–1-es kategóriában nyert különdíjat.

Csudai Sándor különdíjat nyert fotója / World Sports Photography Awards

A kitüntetésről és a díjról Csudai Sándor családja számolt be hétfőn a legnagyobb közösségi oldalon.