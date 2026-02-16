Halála után nyert rangos nemzetközi díjat a Magyar Nemzet fotóriportere, Csudai Sándor

A Magyar Nemzet fotóriportere, a csodálatos tehetséggel megáldott Csudai Sándor 2025. december 20-án, szombaton hajnalban halt meg, miután lezuhant a Néprajzi Múzeum tetejéről a Városligetben.
Néhai kollégánk még a halála előtt nevezett be a világ egyik legnagyobb és legelismertebb nemzetközi fotós versenyére. A World Sports Photography Awards valóban az a verseny, amelyet a világ legjelentősebb eseményei között tartanak számon ebben a műfajban.
Csudai Sándor Forma–1-es képe nyert különdíjat
Csudai Sándor több képpel is nevezett, az alábbival pedig a Forma–1-es kategóriában nyert különdíjat.
A kitüntetésről és a díjról Csudai Sándor családja számolt be hétfőn a legnagyobb közösségi oldalon.
