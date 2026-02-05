Elhunyt Lukáts György sportújságíró

Lukáts György pályáját leginkább a Népsportnál töltött évei formálták, ahol a szakmát évtizedekre meghatározó karakterek között dolgozott. 1990. március 1-jén ő szerkesztette az első „újkori” Nemzeti Sportot. Főszerkesztője volt a Sportfogadásnak, Sportszínházat és televíziós műsorokat szervezett, ugyanakkor egész életében az írás maradt a legkedvesebb területe.
Elkötelezett rajongója volt a sportnak, olimpiákról és paralimpiákról is tudósított. Tanárként hosszú éveken át a KOS újságíró-iskola meghatározó személyisége volt, tanítványai közül sokan sikeres pályát futottak be, és nem kevesen barátként tekintettek rá. Halálhíre nyomán tanítványai és kollégái sorra osztották meg megható, elismerő soraikat személyes felületeiken.
