A svédek a hokitorna lúzerei, elszórakozták a továbbjutást

A B csoport küzdelmei igazi thrillerrel zárultak a milánói–cortinai játékokon. A svédek 5-3-ra legyőzték Szlovákiát, miközben Finnország 11-0-ra kiütötte a házigazda olaszokat. A három hagyományos elitcsapat, egyben világbajnok körbeverte egymást, mindhárom válogatott hat ponttal végzett, az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Ebből a minitabellából a szlovákok jöttek ki a legjobban, így megnyerték a csoportot és egyből a legjobb nyolc közé jutottak. A finnek lettek a másodikok, a svédek pedig – hiába az utolsó fordulós siker – csak harmadikok.

Dalibor Dvorsky góljával alakult 5-3-ra a Svédország–Szlovákia meccs a téli olimpia férfi-jégkorongtornáján. A szlovákok már negyeddöntősök, a svédekre ráadás vár Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Két elszalasztott svéd esély

A svédek különösen bosszankodhatnak. A szlovákok ellen 5-2-re is vezettek, s ha három góllal nyernek, ők zárnak a második helyen. A szlovákok azonban az utolsó percben szépítettek, 5-3 lett a vége – ez a találat végül sorsdöntőnek bizonyult.

És ez még nem minden. A finnek elleni rangadón 3-1-es hátrányban a svédek lehozták a kapusukat, ám nem szépítettek, hanem gólt kaptak. Ha ott marad a 3-1-es eredmény, Svédország akkor is a csoport élén végez. Apró különbségek, hatalmas következmények – a Tre Kronor kétszer is saját maga alatt vágta a fát.

Finn henger, olasz összeomlás

A nap legnagyobb különbségű győzelmét a címvédő Finnország aratta. A pekingi aranyérmes, akkor még Jukka Jalonen irányította válogatott most 11-0-ra gázolta el az olaszokat – érdekesség, hogy Jalonen jelenleg éppen az olaszok szövetségi kapitánya. A finnek 14 játékosa szerzett pontot, közülük 12 egynél is többet, az olaszok pedig a jó kezdés után teljesen összeroppantak a tornán.

A téli olimpián 12 csapat szerepel, amelyeket három négyes csoportba osztottak. A lebonyolítás értelmében a három csoportgyőztes és a legjobb második automatikusan a negyeddöntőbe kerül, a többiek kedden keresztbe játszanak a nyolc közé jutásért. A svédeknek így pluszmérkőzést kell vívniuk, ami fizikálisan és mentálisan is komoly teher lehet.

Kanada kiemelkedik, német botlás a C csoportban

Az A csoport részben már eldőlt: Kanada biztosan az első, és az eddig látottak alapján toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből. A csupa NHL-sztárból álló gárda gyors, fizikális, fegyelmezett hokit játszik, igazi aranyesélyes. A második helyért Csehország és Svájc csap össze vasárnap.