A svédek a hokitorna lúzerei, elszórakozták a továbbjutást

Hiába győzte le Svédország 5-3-ra Szlovákiát a milánói–cortinai téli olimpia férfi-jégkorongtornáján, így is csak a harmadik helyen végzett a B csoportban, azaz nem jutott automatikusan a negyeddöntőbe. A skandinávok kétszer is a saját kezükben tartották a sorsukat – és kétszer is kiengedték azt.

2026. 02. 14. 20:37
A svédek még nem zuhantak ki a jégkorong-tornáról, de megnehezítették a maguk dolgát Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: AFP
A B csoport küzdelmei igazi thrillerrel zárultak a milánói–cortinai játékokon. A svédek 5-3-ra legyőzték Szlovákiát, miközben Finnország 11-0-ra kiütötte a házigazda olaszokat. A három hagyományos elitcsapat, egyben világbajnok körbeverte egymást, mindhárom válogatott hat ponttal végzett, az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Ebből a minitabellából a szlovákok jöttek ki a legjobban, így megnyerték a csoportot és egyből a legjobb nyolc közé jutottak. A finnek lettek a másodikok, a svédek pedig – hiába az utolsó fordulós siker – csak harmadikok.

Dalibor Dvorsky góljával alakult 5-3-ra a Svédország-Szlovákia meccs a téli olimpia férfi jégkorongtornáján. A szlovákok már negyeddöntősök, a svédekre ráadás vár
Dalibor Dvorsky góljával alakult 5-3-ra a Svédország–Szlovákia meccs a téli olimpia férfi-jégkorongtornáján. A szlovákok már negyeddöntősök, a svédekre ráadás vár Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

Két elszalasztott svéd esély

A svédek különösen bosszankodhatnak. A szlovákok ellen 5-2-re is vezettek, s ha három góllal nyernek, ők zárnak a második helyen. A szlovákok azonban az utolsó percben szépítettek, 5-3 lett a vége – ez a találat végül sorsdöntőnek bizonyult.

És ez még nem minden. A finnek elleni rangadón 3-1-es hátrányban a svédek lehozták a kapusukat, ám nem szépítettek, hanem gólt kaptak. Ha ott marad a 3-1-es eredmény, Svédország akkor is a csoport élén végez. Apró különbségek, hatalmas következmények – a Tre Kronor kétszer is saját maga alatt vágta a fát.

Finn henger, olasz összeomlás

A nap legnagyobb különbségű győzelmét a címvédő Finnország aratta. A pekingi aranyérmes, akkor még Jukka Jalonen irányította válogatott most 11-0-ra gázolta el az olaszokat – érdekesség, hogy Jalonen jelenleg éppen az olaszok szövetségi kapitánya. A finnek 14 játékosa szerzett pontot, közülük 12 egynél is többet, az olaszok pedig a jó kezdés után teljesen összeroppantak a tornán.

A téli olimpián 12 csapat szerepel, amelyeket három négyes csoportba osztottak. A lebonyolítás értelmében a három csoportgyőztes és a legjobb második automatikusan a negyeddöntőbe kerül, a többiek kedden keresztbe játszanak a nyolc közé jutásért. A svédeknek így pluszmérkőzést kell vívniuk, ami fizikálisan és mentálisan is komoly teher lehet.

Kanada kiemelkedik, német botlás a C csoportban

Az A csoport részben már eldőlt: Kanada biztosan az első, és az eddig látottak alapján toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből. A csupa NHL-sztárból álló gárda gyors, fizikális, fegyelmezett hokit játszik, igazi aranyesélyes. A második helyért Csehország és Svájc csap össze vasárnap.

A C csoport még teljesen képlékeny, különösen azután, hogy Németország szombaton 4-3-ra kikapott Lettországtól. Az esti Egyesült Államok–Dánia találkozó tovább bonyolíthatja a helyzetet.

Téli olimpia, jégkorong, férfiak, szombati eredmények

B csoport, 3. forduló:

  • Finnország–Olaszország 11-0
  • Svédország–Szlovákia 5-3

A csoport végeredménye:

  1. Szlovákia 6 pont (negyeddöntős)
  2. Finnország 6
  3. Svédország 6
  4. Olaszország 0

C csoport, 2. forduló:

  • Lettország–Németország 4-3
  • Egyesült Államok–Dánia (21.10)

 

