Japán jellem: földön csúszva esdekelt bocsánatért a fejen ütött női bírótól

Egyetlen mozdulat elég volt ahhoz, hogy az internet felrobbanjon – szúrt ki egy érdekes történetet az Origo. A japán röplabdázó, Nishida Júdzsi (Yuji Nishida) a japán bajnokság all-star gáláján, a félidei szervaverseny során véletlenül eltalálta a pálya szélén ülő női bírót. Ami ezután következett, arra azonban még a sokat látott nézők sem számítottak.

Nishida Júdzsi a japán röplabda-válogatottnak is alapembere. Itt éppen nem a bíró, hanem a hármas sánc bánja az ütését Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Japán módra kért bocsánatot a bírótól

A labda elszállt a háló felett, majd pontosan a bíró fejét találta el. Nishida azonnal reagált – ám nem vitatkozott, nem legyintett, nem mosolygott zavartan. Fejjel előre vetette magát, földön csúszva közelítette meg a bírónőt, majd térdre ereszkedett és többször is mélyen meghajolt előtte.

After accidentally hitting someone with the ball, Japanese volleyball player Yuji Nishida apologized with a sliding dogeza.

So cute! 😂😂 pic.twitter.com/84xZ0slo80 — The Figen (@TheFigen_) February 1, 2026

A gesztus nem volt véletlen: a japán kultúrában dogezának nevezik azt a bocsánatkérési formát, amikor az ember térdre borulva, homlokát a földhöz érintve fejezi ki a legmélyebb megbánását. Ezt a mozdulatot csak kivételes helyzetekben használják – Nishida szerint ez is az volt.

Nevetés, taps, milliós nézettség

A bírónő előbb meglepődött, majd nevetve fogadta a jelenetet, és meghajlással válaszolt a játékos felé. A közönség tapsviharral jutalmazta a pillanatot, a videó pedig órák alatt bejárta a világhálót.

A kommentelők sem fukarkodtak a dicséretekkel:

„A csúszása hangosabban beszélt, mint ezer szó” – írta egy felhasználó.

Mások tréfásan megjegyezték: „Ilyen bocsánatkérést még a parketta sem felejt el.”

Nishida Júdzsi, az Osaka Bluteon csapatkapitánya nemcsak a jelenettel, hanem játékával is főszereplő volt: csapata 3–0-ra győzött, ő pedig megkapta a mérkőzés legértékesebb játékosának (MVP) járó díjat is a gálán.