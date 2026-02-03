Japán jellem: földön csúszva esdekelt bocsánatért a fejen ütött női bírótól

Egyetlen mozdulat elég volt ahhoz, hogy az internet felrobbanjon – szúrt ki egy érdekes történetet az Origo. A japán röplabdázó, Nishida Júdzsi (Yuji Nishida) a japán bajnokság all-star gáláján, a félidei szervaverseny során véletlenül eltalálta a pálya szélén ülő női bírót. Ami ezután következett, arra azonban még a sokat látott nézők sem számítottak.
Japán módra kért bocsánatot a bírótól
A labda elszállt a háló felett, majd pontosan a bíró fejét találta el. Nishida azonnal reagált – ám nem vitatkozott, nem legyintett, nem mosolygott zavartan. Fejjel előre vetette magát, földön csúszva közelítette meg a bírónőt, majd térdre ereszkedett és többször is mélyen meghajolt előtte.
A gesztus nem volt véletlen: a japán kultúrában dogezának nevezik azt a bocsánatkérési formát, amikor az ember térdre borulva, homlokát a földhöz érintve fejezi ki a legmélyebb megbánását. Ezt a mozdulatot csak kivételes helyzetekben használják – Nishida szerint ez is az volt.
Nevetés, taps, milliós nézettség
A bírónő előbb meglepődött, majd nevetve fogadta a jelenetet, és meghajlással válaszolt a játékos felé. A közönség tapsviharral jutalmazta a pillanatot, a videó pedig órák alatt bejárta a világhálót.
A kommentelők sem fukarkodtak a dicséretekkel:
- „A csúszása hangosabban beszélt, mint ezer szó” – írta egy felhasználó.
- Mások tréfásan megjegyezték: „Ilyen bocsánatkérést még a parketta sem felejt el.”
Nishida Júdzsi, az Osaka Bluteon csapatkapitánya nemcsak a jelenettel, hanem játékával is főszereplő volt: csapata 3–0-ra győzött, ő pedig megkapta a mérkőzés legértékesebb játékosának (MVP) járó díjat is a gálán.
