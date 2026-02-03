Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Japán jellem: földön csúszva esdekelt bocsánatért a fejen ütött női bírótól

Ritkán látni ilyet a sportpályákon: egy japán röplabdázó véletlenül fejbe találta a női bírót, majd olyan bocsánatkérést mutatott be, amely az egész világot megállásra késztette. Az eset a japán SV League all-star gáláján, Kóbéban történt.

2026. 02. 03. 11:05
Nishida Júdzsi szervához készülődik Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK Forrás: NurPhoto
Egyetlen mozdulat elég volt ahhoz, hogy az internet felrobbanjon – szúrt ki egy érdekes történetet az Origo. A japán röplabdázó, Nishida Júdzsi (Yuji Nishida) a japán bajnokság all-star gáláján, a félidei szervaverseny során véletlenül eltalálta a pálya szélén ülő női bírót. Ami ezután következett, arra azonban még a sokat látott nézők sem számítottak.

Nishida Júdzsi a japán röplabda-válogatottnak is alapembere. Itt éppen nem a bíró, hanem a hármas sánc bánja az ütését
Nishida Júdzsi a japán röplabda-válogatottnak is alapembere. Itt éppen nem a bíró, hanem a hármas sánc bánja az ütését Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Japán módra kért bocsánatot a bírótól

A labda elszállt a háló felett, majd pontosan a bíró fejét találta el. Nishida azonnal reagált – ám nem vitatkozott, nem legyintett, nem mosolygott zavartan. Fejjel előre vetette magát, földön csúszva közelítette meg a bírónőt, majd térdre ereszkedett és többször is mélyen meghajolt előtte.

A gesztus nem volt véletlen: a japán kultúrában dogezának nevezik azt a bocsánatkérési formát, amikor az ember térdre borulva, homlokát a földhöz érintve fejezi ki a legmélyebb megbánását. Ezt a mozdulatot csak kivételes helyzetekben használják – Nishida szerint ez is az volt.

Nevetés, taps, milliós nézettség

A bírónő előbb meglepődött, majd nevetve fogadta a jelenetet, és meghajlással válaszolt a játékos felé. A közönség tapsviharral jutalmazta a pillanatot, a videó pedig órák alatt bejárta a világhálót.

A kommentelők sem fukarkodtak a dicséretekkel:

  • „A csúszása hangosabban beszélt, mint ezer szó” – írta egy felhasználó.
  • Mások tréfásan megjegyezték: „Ilyen bocsánatkérést még a parketta sem felejt el.”

Nishida Júdzsi, az Osaka Bluteon csapatkapitánya nemcsak a jelenettel, hanem játékával is főszereplő volt: csapata 3–0-ra győzött, ő pedig megkapta a mérkőzés legértékesebb játékosának (MVP) járó díjat is a gálán.

 

