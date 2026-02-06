Hatalmas bejelentés: mint a Fradi az Európa-ligában, magasra tör az új magyar profi csapat

Magyar versenyzők jutnak lehetőséghez a nemzetközi kerékpársport második, de a remények szerint első vonalában is. Az MBH Bank – CSB – Telecom Fort csapata megújult névvel, friss arculattal és UCI Professional státusszal szintet lép. A kontinentális státuszból a World Tour előszobájának számító Pro Tourba kerül a magyar tulajdonú, olasz szakmai irányítással működő egyesület. A Néprajzi Múzeumban számos olasz legenda tiszteletét tette, köztük a néhány éve visszavonult Vincenzo Nibali is.

Nagy érdeklődés övezte a kerékpársport rendezvényét a Néprajzi Múzeumban Fotó: P. Fülöp Gábor

Álomból lett valóság a kerékpársportban

– Nagyon jelentős eseményhez érkeztünk. Álomszerű: a mai napon létrejött egy magyar Pro Tour kerékpáros csapat! – érzékeltette a bejelentés jelentőségét Deák Gábor, stratégiai vezető, az MBH Bank – CSB – Telecom Fort UCI Professional Team elnöke, aki reményét fejezte ki, hogy új magyar klasszisok útját tudják egyengetni.

– Legyen több Bodrogi Lászlónk, Valter Attillánk! Még 2020-ban indítottuk el tehetséggondozó programunkat, majd 2023-ban együttműködést kötve belépünk egy olasz kontinentális együttesbe. Számos nemzetközi siker hozta meg a bátorságot, amivel belépünk a profi világába. Immár a profivá válás nem csupán álom, hanem megvalósítható cél a fiatal magyar kerékpárosoknak.

Dr. Schneller Domonkos, a labdarúgásból vett példával érzékeltette az előrelépés mértékét:

Összesen 34 csapat alkotja az elitet. Futballnyelven szólva 18 Bajnokok Ligája szintű és 16 Pro Team (4 spanyol, 3 olasz, 3 francia, 2-2 amerikai, svájci, 1 belga) működik, és immár egy magyar is.

Olyan pályaív lesz a magyar tehetségek előtt, ami vonzó lesz. A világ legnézettebb sportjai közé tartozó kerékpársporthoz csatlakozott és mintát ad az MHB Bank. Remélhetőleg az utánpótlásnevelésre is egyre több forrás jut majd a hazai kerékpársportban. Sok sikert kívánok már a Strade Bianchin Dina Mártonéknak! – mondta a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke. Schmitt Gábor, helyettes államtitkár hangsúlyozta, Magyarország kormánya stratégiai ágazatként tekint a sportra, ebbe illeszkedik a kerékpársport is, amelyben látszik a fejlődés az elmúlt években.