kerékpársportPro TourmagyarVincenzo Nibali

Hatalmas bejelentés: mint a Fradi az Európa-ligában, magasra tör az új magyar profi csapat

A magyar országúti kerékpársport meghatározó mérföldkőhöz érkezett: a 2026-os szezon kezdetével az MBH Bank – CSB – Telecom Fort csapata megújult névvel, friss arculattal és UCI Professional státusszal lép a nemzetközi mezőnybe. Az olasz–magyar szakmai együttműködésben működő együttes a licencváltással új szintre emeli Magyarország jelenlétét a professzionális országúti kerékpársportban. A bejelentés különleges vendége Vincenzo Nibali, olasz kerékpáros-legenda, mindhárom Grand Tour (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España) győztese.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 06. 14:17
kerékpársport
Szintet lép a magyar kerékpársport olasz segítséggel Fotó: P. Fülöp Gábor
Magyar versenyzők jutnak lehetőséghez a nemzetközi kerékpársport második, de a remények szerint első vonalában is. Az MBH Bank – CSB – Telecom Fort csapata megújult névvel, friss arculattal és UCI Professional státusszal szintet lép. A kontinentális státuszból a World Tour előszobájának számító Pro Tourba kerül a magyar tulajdonú, olasz szakmai irányítással működő egyesület. A Néprajzi Múzeumban számos olasz legenda tiszteletét tette, köztük a néhány éve visszavonult Vincenzo Nibali is.

kerékpársport
Nagy érdeklődés övezte a kerékpársport rendezvényét a Néprajzi Múzeumban Fotó: P. Fülöp Gábor

Álomból lett valóság a kerékpársportban

 – Nagyon jelentős eseményhez érkeztünk. Álomszerű: a mai napon létrejött egy magyar Pro Tour kerékpáros csapat! – érzékeltette a bejelentés jelentőségét Deák Gábor, stratégiai vezető, az MBH Bank – CSB – Telecom Fort UCI Professional Team elnöke, aki reményét fejezte ki, hogy új magyar klasszisok útját tudják egyengetni.
– Legyen több Bodrogi Lászlónk, Valter Attillánk! Még 2020-ban indítottuk el tehetséggondozó programunkat, majd 2023-ban együttműködést kötve belépünk egy olasz kontinentális együttesbe. Számos nemzetközi siker hozta meg a bátorságot, amivel belépünk a profi világába. Immár a profivá válás nem csupán álom, hanem megvalósítható cél a fiatal magyar kerékpárosoknak.

Dr. Schneller Domonkos, a labdarúgásból vett példával érzékeltette az előrelépés mértékét:

 Összesen 34 csapat alkotja az elitet. Futballnyelven szólva 18 Bajnokok Ligája szintű és 16 Pro Team (4 spanyol, 3 olasz, 3 francia, 2-2 amerikai, svájci, 1 belga) működik, és immár egy magyar is. 

Olyan pályaív lesz a magyar tehetségek előtt, ami vonzó lesz. A világ legnézettebb sportjai közé tartozó kerékpársporthoz csatlakozott és mintát ad az MHB Bank. Remélhetőleg az utánpótlásnevelésre is egyre több forrás jut majd a hazai kerékpársportban. Sok sikert kívánok már a Strade Bianchin Dina Mártonéknak! – mondta a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke. Schmitt Gábor, helyettes államtitkár hangsúlyozta, Magyarország kormánya stratégiai ágazatként tekint a sportra, ebbe illeszkedik a kerékpársport is, amelyben látszik a fejlődés az elmúlt években. 

kerékpársport
Az olasz legenda, Vincenzo Nibali (jobbról a második) is segíti a magyar kerékpársportot Fotó: P. Fülöp Gábor

Vincenzo Nibali jótanácsai

A bejelentés különleges vendége Vincenzo Nibali, olasz kerékpáros-legenda, mindhárom Grand Tour (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España) győztese volt.

 Másodszor vagyok Budapesten, itt voltam, amikor innen indult a Giro 2022-ben. Olasz gyökerekből táplálkozik a csapat, de a magyar résztvevők bizonyítják, milyen szintre jutott itt a sportág. Konkrét elképzelésekkel rendelkezünk, érdekes versenynaptár vár a versenyzőinkre

 – fogalmazott Nibali. Antonio Bevilacqua, csapatmenedzser kiemelte:
büszkeség az olasz fél számára, hogy segítheti a magyar kerékpársportot, amely még magasabb szintre emelnének. A cél, hogy az első harminc közé kerüljön a csapat az első évben, ami nem lesz könnyű, hiszen szintet kell lépni. Az álom, hogy eljusson a Giro d' Italiára a magyar-olasz együttes.

Az impozáns rendezvény a csapatbemutatóval zárult. Az olasz menők között többek között a magyar bajnok Dina Márton és Peák Barnabás is az MBH Bank – CSB – Telecom Fort mezében versenyez majd 2026-ban.

kerékpársport
Íme az új magyar profi státuszú kerékpárcsapat! Fotó: Procyclingstat


 

