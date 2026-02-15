Rendkívüli

Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek + videó

NB IIVideotonVasas

A Videoton menekül a kiesés elől, a Kecskemét óriási pofont kapott

Úgy tűnik, a Videoton nem akar kiesni az NB II-ből. A székesfehérvári csapat vasárnap az NB II 18. fordulójában idegenben 5-1-re nyert a Csákvár ellen. A feljutásra pályázó együttesek közül a Kecskemét járt nagyon rosszul, mert egy olyan meccset vesztett el, amelyet mindenképpen meg kellett volna nyernie.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 17:07
Sűrűsödött az NB II élmezőnye.
Fontos győzelmet aratott, feljutó helyen a Vasas az NB II-ben. (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Az utóbbi hetekben a kecskeméti csodáról szóltak a hírek az NB II-ben, nem csoda, mivel a 18. forduló előtt a második helyen álltak a tabellán. Vasárnap hazai pályán azt a BVSC-t fogadták, amely a kiesés ellen harcol. Mindenki biztosra vette, hogy ez egy újabb könnyed győzelem lesz majd a kecskeméti együttesnek. Akik ezt várták, alaposan tévedtek.

NB II
A Videoton most örülhet, az NB II-ben 5-1-re nyert a Csákvár ellen. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba 

Az NB II élmezőnye egyre sűrűbb

A Kecskemét ugyanis a Széktói Stadionban 2-0-s vereséget szenvedett és ezzel lecsúszott a tabella negyedik helyére. Kétségtelen, hogy ez az összecsapás hozta a forduló legnagyobb meglepetését.

A Videoton az utóbbi hetek gyengélkedése után feltámadni látszik. Erre utal az is, hogy a fehérvári egylet simán, 5-1-re nyert idegenben az eddig masszív teljesítményt nyújtó Csákvár ellen. Érdekesség, hogy a Csákvár már az 5. percben 1-0-ra vezetett, aztán jött a nagy fordulat.

A fehérvári csapat játékosa, Németh Dániel mesternégyest ért el.

A Videoton ezzel a győzelemmel tovább távolodott a kiesőzónától. 

Ami az élcsapatokat illeti, a Vasas előzetesen joggal tarthatott a Békéscsaba elleni idegenbeli összecsapástól. A Fáy utcaiak azonban nem bíztak semmit a véletlenre, és 1-0-ra legyőzték a kiesés ellen küzdő Békéscsabát. Ezzel a Vasas a második helyre jött fel és pontszámban beérte azt a Honvédot, amely később lép pályára a Szentlőrinc ellen.

Nem kis meglepetés az sem, hogy az eddig a dobogóért hajtó Mezőkövesd sima, 3-0-s vereséget szenvedett a Kozármisleny otthonában. A forduló kiesési rangadóját az Ajka és a Budafok vívta egymással Ajkán. A fővárosi csapat egyetlen rúgott góllal nyerte meg ezt az összecsapást.

Labdarúgó NB II., 18. forduló:

Békéscsaba–Vasas 0-1
Ajka–Budafok 0-1
Kecskemét–BVSC 0-2
Csákvár–Videoton 1-5
Kozármisleny–Mezőkövesd 3-0
Karcag–Szeged 1-0
Tiszakécske–Soroksár 3-2

 

