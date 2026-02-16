magyar sportnemzeti sportsportegyesületek

A magyar sport nagyságai a Sportegyesületek Országos Szövetségének kezdeményezése mellett

Számos olimpikon, mi több, olimpiai bajnok, a magyar sport kiválósága támogatja a Sportegyesületek Országos Szövetségének Petíció a magyar sportélet jövőjéért elnevezésű kezdeményezését.

2026. 02. 16.
A Sportegyesületek Országos Szövetsége a Nemzeti Sporton is publikált felhívásában részletezi a magyar sport eredményeit, az infrastruktúra kiépülését, azt a folyamatot, ahogy – miként a petíció szövegében olvasható – Magyarország újra sikeres sportnemzetté vált.

A kezdeményezéshez a magyar sport több kiválósága – például Nagy Tímea, Gergely István, Ilyés Ferenc – csatlakozott.

