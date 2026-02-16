A magyar sport nagyságai a Sportegyesületek Országos Szövetségének kezdeményezése mellett

A Sportegyesületek Országos Szövetsége a Nemzeti Sporton is publikált felhívásában részletezi a magyar sport eredményeit, az infrastruktúra kiépülését, azt a folyamatot, ahogy – miként a petíció szövegében olvasható – Magyarország újra sikeres sportnemzetté vált.
A kezdeményezéshez a magyar sport több kiválósága – például Nagy Tímea, Gergely István, Ilyés Ferenc – csatlakozott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!