téli olimpiaMilánócurlingáramszünet

Ez még a jegymizériánál is cikibb, káosszal kezdődött a téli olimpia

Vélhetően a szervezők nem így álmodták meg az ötkarikás játékok első napját. A svédek és a kanadaiak sima győzelmével kezdődött meg szerdán a milánói-cortinai téli olimpia a curling vegyes párosok küzdelmében, ám nem elsősorban emiatt marad sokáig emlékezetes ez a nap, hanem amiatt, hogy a mérkőzéseket áramszünet zavarta meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 8:22
Az áramszünettel is meg kellett küzdeniük a curlingeseknek
Az áramszünettel is meg kellett küzdeniük a curlingeseknek Fotó: Marco BERTORELLO / AFP
Ilyet sem gyakran látni, és vélhetően a szervezők többet nem is szeretnének hasonló kellemetlen meglepetésben részesülni. Igaz, az első megrázkódtatáson már túl vannak, hiszen az tudvalévő, hogy az ötkarikás játékok két eseményén, a megnyitón és a záróünnepségen mindig garantált volt a telt ház, ám Milánóban az idei téli olimpia pénteki hivatalos megnyitójára még messze nem sikerült értékesíteni minden jegyet. Ám ami a szerdai napon történt, az tényleg úgy hiányzott a rendezőknek, mint üveges tótnak a hanyattesés: a milánói-cortinai téli olimpián áramszünettel kezdődött el a curling vegyes párosok tornája.

A milánói-cortinai téli olimpia curling vegyes párosok tornája nagy blamával kezdődött
A milánói-cortinai téli olimpia curling vegyes párosok tornája nagy blamával kezdődött   Fotó: KOJI ITO / Yomiuri

A milánói-cortinai téli olimpia nyitónapján majdnem a sötétség lett az úr

Alig kezdődtek meg a küzdelmek – a lelátón lehetett üres helyeket látni –, amikor nem sokkal a kezdés után elment a világítás a Cortina d'Ampezzó-i csarnokban és az elektronikus eredményjelző sem működött. A versenyzők között zavar támadt, de aztán mintegy öt perc után visszajött az áram és folytatódhatott a küzdelem, így szerencsére itt sem a „sötét oldal" diadalmaskodott, ráadásul a jedik segítsége nélkül oldódott meg a helyzet.

A világítás megjavítását követően végre az összecsapások kerültek a központba. Az ugyanebben az összeállításban az előző olimpián negyedik britek - akik 2021-ben skót színekben lettek világbajnokok - a Pekingben ezüstérmes norvégokat győzték le 8-6-ra. A két évvel ezelőtti vb-győztes svéd Wrana testvérek a hatodik end után fogadták a dél-koreaiak gratulációját és 10-3-ra diadalmaskodtak. A svájciak extra end után verték a curlingben először induló észteket, míg a két kétszeres olimpiai bajnokkal, John Morrissal és Kaitlyn Lawesszel felálló kanadaiak simán, 10-5-re győztek a csehek ellen.

Eredmények, curling, vegyes páros, selejtező:

  • Svédország-Koreai Köztársaság 10-3
  • Nagy-Britannia - Norvégia 8-6
  • Kanada-Csehország 10-5
  • Svájc-Észtország 9-7 - extra end után

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor, az éremcsatákat pedig kedden rendezik.


 

