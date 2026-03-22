Igor intelmei: amikor a vereséget ünneplik, Fradi-várás kérdőjelekkel Kisvárdán

Kisvárdán zárul a labdarúgó NB I 27. fordulója vasárnap este. A rétköziek a Ferencvárost fogadják abban a tudatban, hogy hazai pályán még sohasem tudták legyőzni az NB I-ben a rekordbajnokot. Révész Attila együttese szeretne szoros meccset játszani a fővárosiakkal, ám az Igor Bogdanovics fémjelezte szakmai stáb nem tudja, milyen összeállításban léphet majd pályára az Európa-ligából kiesett vendégcsapat. Robbie Keane elárulta, mire lesz szüksége a Fradinak a győzelemhez Kisvárdán.

2026. 03. 22. 6:21
Igor Bogdanovics és a Kisvárda nem feltartott kezekkel várja a Robbie Keane vezette Ferencvárost Forrás: Facebook/Várda FC
Két döntetlen mellett hét vereség, két rúgottra 15 kapott gól a Kisvárda mérlege a Ferencváros ellen hazai pályán, a Várkerti Stadionban. A hatodik helyen álló kisvárdaiak tehát még nem tudták legyőzni az NB I-ben saját közönségük előtt a rekordbajnokot, amely ellen szoros mérkőzést szeretnének játszani. Révész Attila asszisztensedzője, Igor Bogdanovics szerint érezhető a játékosokon, hogy Robbie Keane együttesét fogadják vasárnap (19.15, tv: M4 Sport), ugyanakkor nem tudják, mire és kire számítsanak a zöld-fehérektől.

Igor Bogdanovics és a Kisvárda harcolna a Fradi ellen. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Igor Bogdanovics és a Kisvárda nehézségei

– Szakmai szempontból azért más a Fradi ellen készülni, mert rengeteg meccset játszik. Ezeket igyekeztünk kielemezni, persze elsősorban a hazai porondon játszottakat, hiszen az NB I-es ajánlásoknak a bajnok is próbál megfelelni, rendszeresen öt magyar játékossal lép pályára. 

Ami viszont nehézséget okoz, az az, hogy nagyszerű csapatról van szó, tele jó játékossal, így hiába tudunk róluk szinte mindent, többen is képesek váratlant húzni.

Egész héten nagyon koncentráltan kellett készülnünk, hogy kijelenthessük, minden eshetőségre felkészültünk úgy védekezésben, mint támadásban – tekintett előre klubja holnapjának Igor Bogdanovics, aki amondó, szeretnének a decemberi, hazai 0-1-hez hasonlóan kiélezett mérkőzést vívni neves ellenfelükkel. – A magyar élvonalban bárki is játsszon a Fradi ellen, veszítenivalója nincs. Ez ránk is vonatkozik, így akár felszabadult játékot is várhatunk a fiúktól, persze a taktikai utasítások betartásával. 

Robbie Keane és csapata búcsúzott az Európa-ligától, már a hazai szereplésre koncentrál. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Robbie Keane és az FTC receptje

A Ferencváros hosszú, 18 mérkőzéses nemzetközi menetelése véget ért a 4-0-s bragai vereséggel. Hogy a következő idényben is jó esélyekkel induljon Európában, sorozatban nyolcadszor is meg kell szereznie a bajnoki címet a zöld-fehér együttesnek. Az ETO FC egy ponttal áll jobban, mint Robbie Keane egy meccsel kevesebbet játszó csapata, amely Kisvárdán nem szeretne pontokat veszteni. 

– Mindig nehéz mérkőzésre számítunk, de győzni szeretnénk. Nincs könnyű ellenfél, minden találkozó egyformán nehéz a bajnokságban. Tisztában vagyunk az ellenfél erősségeivel. Friss lábakra lesz szükségünk, de készen fogunk állni – fogalmazott határozottan a fradi.hu-nak Robbie Keane.

Az idényben eddig oda-vissza verte a Kisvárdát a Ferencváros, decemberben három napon belül idegenben 1-0-ra, otthon 3-0-ra nyert. Az élvonal jelenlegi 12 helyszíne közül Kisvárda az egyetlen, ahol még sosem vesztett bajnokit a Fradi. Figyelmeztető jel, hogy az éllovas győriekkel együtt hét sikerrel a rétközieké az egyik legjobb hazai mérleg az NB I-ben. Persze a címvédő vendégként a bajnokság leghatékonyabb csapata. 

A két csapat decemberi találkozóját eldöntő exvárdai Ötvös Bence sérülés miatt nem játszhat:

NB I, 27. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 14.30
  • Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc 16.45
  • Kisvárda–Ferencvárosi TC 19.15

 

