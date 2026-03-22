Igor intelmei: amikor a vereséget ünneplik, Fradi-várás kérdőjelekkel Kisvárdán

Két döntetlen mellett hét vereség, két rúgottra 15 kapott gól a Kisvárda mérlege a Ferencváros ellen hazai pályán, a Várkerti Stadionban. A hatodik helyen álló kisvárdaiak tehát még nem tudták legyőzni az NB I-ben saját közönségük előtt a rekordbajnokot, amely ellen szoros mérkőzést szeretnének játszani. Révész Attila asszisztensedzője, Igor Bogdanovics szerint érezhető a játékosokon, hogy Robbie Keane együttesét fogadják vasárnap (19.15, tv: M4 Sport), ugyanakkor nem tudják, mire és kire számítsanak a zöld-fehérektől.

Igor Bogdanovics és a Kisvárda nehézségei

– Szakmai szempontból azért más a Fradi ellen készülni, mert rengeteg meccset játszik. Ezeket igyekeztünk kielemezni, persze elsősorban a hazai porondon játszottakat, hiszen az NB I-es ajánlásoknak a bajnok is próbál megfelelni, rendszeresen öt magyar játékossal lép pályára.

Ami viszont nehézséget okoz, az az, hogy nagyszerű csapatról van szó, tele jó játékossal, így hiába tudunk róluk szinte mindent, többen is képesek váratlant húzni.

Egész héten nagyon koncentráltan kellett készülnünk, hogy kijelenthessük, minden eshetőségre felkészültünk úgy védekezésben, mint támadásban – tekintett előre klubja holnapjának Igor Bogdanovics, aki amondó, szeretnének a decemberi, hazai 0-1-hez hasonlóan kiélezett mérkőzést vívni neves ellenfelükkel. – A magyar élvonalban bárki is játsszon a Fradi ellen, veszítenivalója nincs. Ez ránk is vonatkozik, így akár felszabadult játékot is várhatunk a fiúktól, persze a taktikai utasítások betartásával.

Robbie Keane és az FTC receptje

A Ferencváros hosszú, 18 mérkőzéses nemzetközi menetelése véget ért a 4-0-s bragai vereséggel. Hogy a következő idényben is jó esélyekkel induljon Európában, sorozatban nyolcadszor is meg kell szereznie a bajnoki címet a zöld-fehér együttesnek. Az ETO FC egy ponttal áll jobban, mint Robbie Keane egy meccsel kevesebbet játszó csapata, amely Kisvárdán nem szeretne pontokat veszteni.

– Mindig nehéz mérkőzésre számítunk, de győzni szeretnénk. Nincs könnyű ellenfél, minden találkozó egyformán nehéz a bajnokságban. Tisztában vagyunk az ellenfél erősségeivel. Friss lábakra lesz szükségünk, de készen fogunk állni – fogalmazott határozottan a fradi.hu-nak Robbie Keane.