Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

kosárlabdaDetroit PistonsLMBTQIA +ESPNChicago BullsNBA

Botrány az NBA-ben: a Chicago Bulls kidobta az LMBTQ helyett Jézust éltető sztárt

Fura ügy kavarja fel mostanság az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) mindennapjait. Vallási témájú kirohanása és homofób kijelentései után Michael Jordan egykori csapata, a Chicago Bulls menesztette az egyik játékosát, Jaden Ivey-t. A kosaras régóta hangsúlyozza Jézus iránti elköteleződését, a csapattársainak is sokat prédikált az öltözőben. Ivey az NBA szervezetét is bírálta az LMBTQ hirdetése miatt, és azért, mert népszerűsíti a Pride-hónapot a ligában, ami szerinte igazságtalanság.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 7:36
Michael Jordan egykori csapata a Chicago Bulls nem tart igényt Jaden Ivey-re többet a homofób megjegyzései miatt Fotó: JAYDEN MACK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elképesztő botrány robbant ki az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). Michael Jordan egykori csapata a Chicago Bulls homofób megjegyzések miatt kirúgta az egyik játékosát, Jaden Ivey-t, aki többek között nyilvánosan bírálta az NBA- is, amiért népszerűsíti a Pride-hónapot. A vallásos nézeteiről ismert kosárlabdázó korábban sokszor beszélt a Jézus Krisztus iránti elköteleződéséről is.

Az LMBTQ-t tagadó Jaden Ivey a Chicago Bulls játékosa volt, de Michael Jordan egykori klubja kidobta
Az LMBTQ-t tagadó Jaden Ivey a Chicago Bulls játékosa volt, de Michael Jordan egykori klubja kidobta Fotó: EVAN BERNSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Chicago Bulls kirúgta az LMBTQ kritizálása miatt

Ivey az elmúlt héten többször is indított élő adásokat az Instagram-oldalán, és legalább három hosszú videót tett közzé azóta, hogy a csapat múlt csütörtökön sérülés miatt az idény hátralévő részében már nem számít rá. A kosárlabdázó hétfő reggel az NBA-t is bírálta amiatt, hogy népszerűsíti a Pride-hónapot, mondván, az „igazságtalanságot” ünnepli a liga.

– A világ ugye az LMBTQ-t hirdeti, igaz? A Pride-hónapot hirdetik, és az NBA is. Az egész világnak mutatják. Azt mondják: »Csatlakozz hozzánk a Pride-hónaphoz, hogy ünnepeljük az igazságtalanságot. Ezt kiírják a plakátokra és kiteszik az utcákra – mondta a játékos.

Egy másik hétfő esti élő adásban Ivey azt kérdőjelezte meg, miért engedték el, mielőtt ismét hosszan beszélt volna a vallásról.

– A Bulls azt mondta, hogy a viselkedésem káros a csapatra nézve. Miért nem mondták inkább azt, hogy nem értünk egyet az LMBTQ-val kapcsolatos álláspontoddal? Miért nem ezt mondták? Hogyan káros ez a csapatra? Mit tettem a csapattal? Mit tettem a játékosokkal? – kelt ki magából a profi kosárlabdázó, aki sérülése után egyre inkább megváltozott.

Prédikátor volt az öltözőben

A Chicago Bulls a múlt hónapban a cserehatáridő lejárta előtt szerezte meg a 24 éves Iveyt a Detroit Pistonstól. A 2022-es draft 5. választottjaként került az NBA-be, és az átalakulóban lévő Pistons első meccsein sokat játszott, de térdproblémák miatt a 2024/2025-ös idényben csak 30 meccsen lépett pályára, és idén az első 15 meccsről is lemaradt. A Bulls színeiben mindössze négy mérkőzésen szerepelt, utoljára február 11-én játszott az All-Star szünet előtt. A csapat a múlt héten közölte, hogy bal térdfájdalma miatt az idény hátralévő részére leültetik, azaz nem léphet pályára már több meccsen. Február 19-én a Raptors elleni találkozón Ivey sem játszott egy edzői döntés miatt, s pályafutása során először fordult elő vele, hogy egészségesként maradt ki a keretből. Azon az estén a meccs után az öltözőben újságíróknak azt mondta, hogy már nem ugyanaz a játékos, mint régen.

Nem ugyanaz vagyok, mint régen. A régi Jaden Ivey meghalt. Jézusban élek tovább, bármi is legyen a kosárlabda-karrieremmel 

– mondta Ivey, aki már Detroitban is többször nyíltan beszélt a vallásáról, de Chicagóban ezek a hangok még inkább felerősödtek.

Jaden Ivey már a Detroit játékosaként is hirdette az Úr igéit
Jaden Ivey már a Detroit játékosaként is hirdette az Úr igéit. Fotó: THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Állítólag ez többeket zavart, az ESPN forrásai szerint sokan „prédikálónak” tartották őt az öltözőben. 

A közösségi médiás élőzései gyakran közel egy órán át tartottak, és sokféle témát érintettek, többek között saját depressziós időszakait, a vallás megtalálását, a „gonosz” dalszövegeket, a katolicizmus-ellenségeit, az abortuszt, valamint azt is, hogy mennyire szereti az almás pitét.

Billy Donovan, a Bulls edzője hétfő este, a San Antonio Spurs elleni meccs előtt azt mondta az újságíróknak, hogy a csapat hosszú távon is számolt Iveyt, amikor megszerezte. Mivel azonban Ivey tavaly nyáron nem tudott szerződéshosszabbításban megállapodni Detroittal, ezen a nyáron szabadügynök lesz.

– Vannak bizonyos elvárások és standardok, amelyek itt érvényesek. Mindenki a saját személyes tapasztalataival érkezik, igaz? De mindannyiunknak profinak kell lennünk, magas szintű kölcsönös tiszteletnek kell lennie, és segítenünk kell egymást, valamint felelősséget kell vállalnunk ezekért a standardokért – nyilatkozta a Chicago edzője. Az ügynek minden bizonnyal lesz még folytatása.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.