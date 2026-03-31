Botrány az NBA-ben: a Chicago Bulls kidobta az LMBTQ helyett Jézust éltető sztárt

Elképesztő botrány robbant ki az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). Michael Jordan egykori csapata a Chicago Bulls homofób megjegyzések miatt kirúgta az egyik játékosát, Jaden Ivey-t, aki többek között nyilvánosan bírálta az NBA- is, amiért népszerűsíti a Pride-hónapot. A vallásos nézeteiről ismert kosárlabdázó korábban sokszor beszélt a Jézus Krisztus iránti elköteleződéséről is.

Az LMBTQ-t tagadó Jaden Ivey a Chicago Bulls játékosa volt, de Michael Jordan egykori klubja kidobta Fotó: EVAN BERNSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Chicago Bulls kirúgta az LMBTQ kritizálása miatt

Ivey az elmúlt héten többször is indított élő adásokat az Instagram-oldalán, és legalább három hosszú videót tett közzé azóta, hogy a csapat múlt csütörtökön sérülés miatt az idény hátralévő részében már nem számít rá. A kosárlabdázó hétfő reggel az NBA-t is bírálta amiatt, hogy népszerűsíti a Pride-hónapot, mondván, az „igazságtalanságot” ünnepli a liga.

– A világ ugye az LMBTQ-t hirdeti, igaz? A Pride-hónapot hirdetik, és az NBA is. Az egész világnak mutatják. Azt mondják: »Csatlakozz hozzánk a Pride-hónaphoz, hogy ünnepeljük az igazságtalanságot. Ezt kiírják a plakátokra és kiteszik az utcákra – mondta a játékos.

Egy másik hétfő esti élő adásban Ivey azt kérdőjelezte meg, miért engedték el, mielőtt ismét hosszan beszélt volna a vallásról.

– A Bulls azt mondta, hogy a viselkedésem káros a csapatra nézve. Miért nem mondták inkább azt, hogy nem értünk egyet az LMBTQ-val kapcsolatos álláspontoddal? Miért nem ezt mondták? Hogyan káros ez a csapatra? Mit tettem a csapattal? Mit tettem a játékosokkal? – kelt ki magából a profi kosárlabdázó, aki sérülése után egyre inkább megváltozott.

Prédikátor volt az öltözőben

A Chicago Bulls a múlt hónapban a cserehatáridő lejárta előtt szerezte meg a 24 éves Iveyt a Detroit Pistonstól. A 2022-es draft 5. választottjaként került az NBA-be, és az átalakulóban lévő Pistons első meccsein sokat játszott, de térdproblémák miatt a 2024/2025-ös idényben csak 30 meccsen lépett pályára, és idén az első 15 meccsről is lemaradt. A Bulls színeiben mindössze négy mérkőzésen szerepelt, utoljára február 11-én játszott az All-Star szünet előtt. A csapat a múlt héten közölte, hogy bal térdfájdalma miatt az idény hátralévő részére leültetik, azaz nem léphet pályára már több meccsen. Február 19-én a Raptors elleni találkozón Ivey sem játszott egy edzői döntés miatt, s pályafutása során először fordult elő vele, hogy egészségesként maradt ki a keretből. Azon az estén a meccs után az öltözőben újságíróknak azt mondta, hogy már nem ugyanaz a játékos, mint régen.

Nem ugyanaz vagyok, mint régen. A régi Jaden Ivey meghalt. Jézusban élek tovább, bármi is legyen a kosárlabda-karrieremmel

– mondta Ivey, aki már Detroitban is többször nyíltan beszélt a vallásáról, de Chicagóban ezek a hangok még inkább felerősödtek.