Olaszország reszket, mert harmadszor is lemaradhat a focivébéről

Négy meccs, négy pótselejtező. Olaszország Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára Zenicán. Prágában a csehek a dánokat fogadják. A koszovói Pristina lesz a helyszíne a török válogatott vendégjátékának, míg Svédország hazai pályán küzd a lengyelek ellen.

Olaszország szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso - Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Olaszország nem eshet ki!

Olaszországban lélegzet-visszafojtva várják, mi történik az olasz csapattal a Bosznia-Hercegovina ellen kedden este. Azt ugyanis elképzelni sem tudják, hogy a csapat sorozatban harmadszor is lemaradjon a világbajnoki részvételről. 2018-ban és 2022-ben is olyan vb-t rendeztek, amelyre az itáliai válogatott nem jutott ki.

Már az első bukás is felfoghatatlan drámát okozott abban az országban, amely korábban négyszer nyert világbajnoki címet.

Most is nagyon óvatosak az olaszok. Hétfő este a keddi mérkőzés színhelyén, Zenicán feszült hangulatú sajtótájékoztató zajlott le. Az olasz újságírók arról is kérdezték Gennaro Gattuso szövetségi kapitányt, mi lesz akkor, ha netán kiesik az itáliai csapat. „Most komolyan, erről kérdeznek?” – vágott vissza Gattuso. „Sem a hely, sem az idő nem alkalmas arra, hogy erről beszéljünk. Különben is, mit mondjak? Biztos, hogy én vagyok a megfelelő ember arra, hogy erre válaszoljak?”

Nagy csapás lenne a kiesés, de ezzel semmi újat nem mondtam.

„Ha arról kérdeznek, hogy egy esetleges búcsú esetén lemondanék-e, arra is az a válaszom, hogy majd eldöntöm, ha ez a tragédia bekövetkezik.”

Abban minden olasz játékos és a szövetségi kapitány is mélységesen egyetért, hogy a bosnyák csapat roppant kemény ellenfélnek ígérkezik. „Fizikális meccs lesz, amelyben az első perctől az utolsóig nagyon oda kell figyelnünk” – mondta az olaszok trénere. „Bosznia szervezett és erős csapattal rendelkezik, nehéz dolgunk lesz, ők játszanak hazai pályán, amely azért nyomást is helyezhet rájuk.”

Gianluigi Donnarumma azt mondta: ők nem gépek, hanem emberek - Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

Az olasz válogatott kapusa, Gianluigi Donnarumma is elmondta véleményét. „Emberek vagyunk, nem gépek, szóval, hibázhatunk. Mindannyian azért jöttünk ide, mert ki akarunk jutni a világbajnokságra.”

Feltüzeltük magunkat és mindannyian tudjuk, mire vagyunk képesek. Nem szabad megismételni azokat a hibákat, amelyeket pénteken láttunk az első félidőben Észak-Írország ellen.

Szergej Barbarez, a bosnyák válogatott edzője óvatos derűlátással fogalmazott. „Engem nem érdekel, mit mondanak az olaszok. Tudom, azt tartják rólunk, hogy lassú focit játszunk, de mi is ezt gondoljuk az ellenfélről. A továbbjutásunkhoz kell egy kis szerencse és rengeteg bátorság. Ha gólt tudunk rúgni, s vezetnénk, akkor sem parkolnánk le a buszt a kapunk elé.”