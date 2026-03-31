Olaszország reszket, mert harmadszor is lemaradhat a focivébéről

Kedden este befejeződnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra zajló pótselejtezők Európában. Négy meccs, nyolc csapat, amelyből négy boldogan csatlakozik majd a 48 csapatot számláló vb-mezőnyhöz, négy pedig elképesztő drámát él majd meg. Vajon lemarad-e sorozatban harmadszor is Olaszország a vb-ről? Sporttörténelmet ír-e Koszovó? Megannyi kérdés, amelyre nemsokára választ kapunk.

Lantos Gábor
2026. 03. 31. 5:17
Elbukhatja-e sorozatban harmadszor is az olasz válogatott a vb-részvételt? Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto
Négy meccs, négy pótselejtező. Olaszország Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára Zenicán. Prágában a csehek a dánokat fogadják. A koszovói Pristina lesz a helyszíne a török válogatott vendégjátékának, míg Svédország hazai pályán küzd a lengyelek ellen.

Olaszország
Olaszország szövetségi kapitánya, Gennaro Gattuso - Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Olaszország nem eshet ki!

Olaszországban lélegzet-visszafojtva várják, mi történik az olasz csapattal a Bosznia-Hercegovina ellen kedden este. Azt ugyanis elképzelni sem tudják, hogy a csapat sorozatban harmadszor is lemaradjon a világbajnoki részvételről. 2018-ban és 2022-ben is olyan vb-t rendeztek, amelyre az itáliai válogatott nem jutott ki. 

Már az első bukás is felfoghatatlan drámát okozott abban az országban, amely korábban négyszer nyert világbajnoki címet. 

Most is nagyon óvatosak az olaszok. Hétfő este a keddi mérkőzés színhelyén, Zenicán feszült hangulatú sajtótájékoztató zajlott le. Az olasz újságírók arról is kérdezték Gennaro Gattuso szövetségi kapitányt, mi lesz akkor, ha netán kiesik az itáliai csapat. „Most komolyan, erről kérdeznek?” – vágott vissza Gattuso. „Sem a hely, sem az idő nem alkalmas arra, hogy erről beszéljünk. Különben is, mit mondjak? Biztos, hogy én vagyok a megfelelő ember arra, hogy erre válaszoljak?”

Nagy csapás lenne a kiesés, de ezzel semmi újat nem mondtam.

„Ha arról kérdeznek, hogy egy esetleges búcsú esetén lemondanék-e, arra is az a válaszom, hogy majd eldöntöm, ha ez a tragédia bekövetkezik.”

Abban minden olasz játékos és a szövetségi kapitány is mélységesen egyetért, hogy a bosnyák csapat roppant kemény ellenfélnek ígérkezik. „Fizikális meccs lesz, amelyben az első perctől az utolsóig nagyon oda kell figyelnünk” – mondta az olaszok trénere. „Bosznia szervezett és erős csapattal rendelkezik, nehéz dolgunk lesz, ők játszanak hazai pályán, amely azért nyomást is helyezhet rájuk.”

Gianluigi Donnarumma azt mondta: ők nem gépek, hanem emberek - Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

Az olasz válogatott kapusa, Gianluigi Donnarumma is elmondta véleményét. „Emberek vagyunk, nem gépek, szóval, hibázhatunk. Mindannyian azért jöttünk ide, mert ki akarunk jutni a világbajnokságra.” 

Feltüzeltük magunkat és mindannyian tudjuk, mire vagyunk képesek. Nem szabad megismételni azokat a hibákat, amelyeket pénteken láttunk az első félidőben Észak-Írország ellen.

Szergej Barbarez, a bosnyák válogatott edzője óvatos derűlátással fogalmazott. „Engem nem érdekel, mit mondanak az olaszok. Tudom, azt tartják rólunk, hogy lassú focit játszunk, de mi is ezt gondoljuk az ellenfélről. A továbbjutásunkhoz kell egy kis szerencse és rengeteg bátorság. Ha gólt tudunk rúgni, s vezetnénk, akkor sem parkolnánk le a buszt a kapunk elé.”

Zenicán amúgy nagy az őrület, az egész város (és az ország is) a kedd esti meccs lázában ég. A kicsi stadionban nem lesz teltház, mert az UEFA megbüntette a bosnyák szövetséget, így az olaszok ellen mindössze 9000 néző lehet ott a lelátókon. A pályára néző házakon az erkéllyel rendelkező lakástulajdonosok bérbe adták az erkélyeket, hogy ott is drukkolhassanak azok, akik nem jutottak be a stadionba.

Koszovóra figyel az egész világ

A koszovói Pristinában a török válogatott lép pályára. Mondanunk sem kell, hogy az egész világ érdeklődéssel figyeli, hogy Koszovó képes lesz-e sporttörténelmet írni és kijut-e a vb-re? A koszovói csapat pénteken Pozsonyban a szlovákok ellen hátrányból fordítva nyert 4-3-ra, míg a törökök hazai pályán verték 1-0-ra a románokat.

A török válogatott sokkal rutinosabb, a koszovói együttesen óriási lesz a nyomás.

Itt már botlani nem lehet. Érdekesség, hogy a két nemzet amúgy rendkívül jó kapcsolatot ápol egymással, de ezt a barátságot erre a 90 (120) percre egészen biztosan felfüggesztik majd.

A meccset megelőző sajtótájékoztatón a koszovóiak német szövetségi kapitánya, Franco Foda az esélyekről úgy beszélt, hogy saját csapatának és a török válogatottnak is 50-50 százaléka van a továbblépésre. Szerinte akár 120 perces csata is kikerekedhet ebből, külön készülnek a tizenegyesekre is. „Ismerjük a török csapat gyengeségeit, de a taktikát nem árulom el” – mondta Foda. „Nyilvánvaló, hogy ennek a kis országnak az életében soha nem került még sor ennyire fontos meccsre.” 

Az emberek felajzott állapotban vannak.

„Soha nem volt még itt ennyi újságíró. A világbajnoki kijutásért játszunk, ez életünk nagy lehetősége.”

Vincenzo Montella, a törökök szövetségi kapitánya - Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

A világ vezető hírügynökségei és lapjai is kiemelten foglalkoznak ezzel az összecsapással. A Reuters azt írta, hogy a kis Koszovó az óriások közé emelkedhet, amennyiben kijut a világbajnokságra. 

A törökök szövetségi kapitánya, Vincenzo Montella is megszólalt. „Törökországban mindenki érzi a nyomást, amely óriási rajtunk. A török válogatott 24 év óta nem járt világbajnokságon, ez borzalmasan hosszú idő. 

Ugyanakkor nem a mostani játékosok tehetnek erről a 24 évről. Ne rajtuk kérjük számon ennek a több mint két évtizednek a sikertelenségét.

„Ellenfelünk, Koszovó teljesen megérdemelten jutott el ide. Világos meccstervük és taktikájuk van. Ugyanakkor az elmúlt években a török válogatott világszerte elismert csapattá vált. Az utolsó lépést kell megtennünk kedd este Pristinában.”

Feltámadtak a svédek

Azzal, hogy Svédország pénteken simán legyőzte Ukrajnát, egy csapásra zárójelbe került a svéd együttes őszi vergődése. Ne feledjük, a svédek csak azért vannak most itt, mert a Nemzetek Ligájában jól szerepeltek. Ha ez a kiskapu nem lenne, akkor már régen elbúcsúztak volna. Most meg a lengyel válogatott ellen igyekeznek kijutni a vb-re.

A lengyelek szövetségi kapitánya, Jan Urban az elmúlt év nyarán vette át a kapitányi marsallbotot Lengyelországban. Azóta a csapat egyszer sem szenvedett vereséget. 

Hét meccsből ötöt nyertek meg, kettő meg döntetlenre végződött.

Most azt mondta, hogy a svédek az ukránok ellen bizonyították, mennyire jó formában vannak, és ez életveszélyes lehet a lengyelek számára is. A meccset amúgy a Lewandowski–Gyökeres pároscsataként is emlegetik mindkét országban.

Jan Urban, a lengyelek szövetségi kapitánya magyaráz Stockholmban - Fotó: JONAS EKSTROMER / TT News Agency

Graham Potter, a svédek szövetségi kapitánya szerint a sors csodálatos lehetőséget adott nekik, hogy még mindig versenyben vannak a vb-részvételért. Hangsúlyozta: Svédországban most minden megváltozott. 

Az ősszel a svéd közönség még saját csapatát gúnyolta, most meg ölték egymást a jegyekért.

Elképesztően szoros lesz ez a csata, Potter szerint apróságok dönthetnek majd.

A dánok mindennel elégedetlenek

Prágában Csehország Dániát fogadja. A dánok szinte mindennel elégedetlenek, de ez inkább a lélektani hadviselés részeként fogható fel. Belekötöttek, hogy a meccs helyszínéül szolgáló prágai stadion méltatlan a vb-pótselejtező megrendezésére. 

A cseh csapat mintha a kelleténél kisebb önbizalommal várná ezt a mérkőzést. De az is lehet, hogy ez is csak a megtévesztő hadművelet része. Csehországban óriási tisztelettel beszélnek a dán válogatott egyik legjobb játékosáról, Rasmus Højlundról. Azzal is tisztában vannak, hogy a fogadóirodák nem őket, hanem a dán csapatot tartják a továbbjutás esélyesének. 

A keddi vb-pótselejtezők műsora:

Bosznia-Hercegovina–Olaszország (Zenica, 20.45)
Koszovó–Törökország (Pristina, 20.45)
Svédország–Lengyelország (Stockholm, 20.45)
Csehország–Dánia (Prága, 20.45)

 

