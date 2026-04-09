Sallaiék már a Barcelonát is beérték, edzőjük mégis valami teljesen másnak örül

Szerda este a Galatasaray a 27. fordulóból elhalasztott bajnokiját pótolta be a Göztepe otthonában. A török bajnoknál Sallai Roland ezúttal is kezdett, ugyanakkor most nem a védelemben kapott feladatokat – Okan Buruk vezetőedző a 85. percben cserélte őt le. A Galatasaray az első félidő végén 2-0-ra vezetett, majd ugyan a szünet után a hazaiak szépítettek, a 75. percben a gaboni Mario Lemina góljával eldőlt a mérkőzés. A Galata 3-1-re nyert, így március 14-e után nyert ismét – azóta előbb a Liverpool otthonában kapott ki 4-0-ra a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, majd a bajnokságban a Trabzonspor győzte le a címvédőt. A szerda este nem volt minden magyar légiósnak ilyen jó, elég csak Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra gondolni, akik a Liverpoollal Párizsban kaptak ki 2-0-ra.

Sallai Roland kezdett, a Galatasaray nyert és újra öt ponttal vezeti a török bajnokságot Fotó: MEHMET EMIN MENGUARSLAN / ANADOLU

A Barcelona utolérve, jöhet a Bayern München

A Galatasaray előnye 28 mérkőzés után négy pont a Fenerbahcéval szemben a Süper Ligben, a két csapat még találkozik egymással április 26-án. Sallaiék lesznek a házigazdák, minden bizonnyal ott fog eldőlni az aranyérem sorsa.

A török Hürriyet írta meg a mérkőzés másnapján, hogy egy statisztikában az isztambuli csapat már a Barcelonát is utolérte, s a Bayern München mögött lohol.

A legalább három vagy több góllal megnyert mérkőzésekről van szó. A Galatasaraynak a szerdai volt a 17. ilyenje a mostani idényben, ennyi van a Barcának is, míg a Bayernnek 22.

Emellett a Galatasaray azzal is büszkélkedhet, hogy a bajnokságban 28 forduló után +45-ös gólkülönbséggel áll (66-21), amely az 1999/2000-es idény óta a legjobb.

Mircea Lucescu nyolcvanévesen hunyt el Bukarestben Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Mircea Lucescut a Galatasaray is gyászolja

Okan Buruk a lefújás utáni sajtótájékoztatón először a kedd este elhunyt román edzőlegendáról, Mircea Lucescuról emlékezett meg. Lucescu 2000 és 2002 között 106 mérkőzésen vezette a Galatasarayt, míg halála előtt utolsó meccsén éppen Isztambulban, a Galatasaray stadionjában vezette a románokat a törökök ellen. – Mircea Lucescu nagyon fontos dolgokat tett a török ​​labdarúgásért, egy meghatározó személyiséget veszítettünk el a labdarúgásban. Az utolsó mérkőzését éppen Törökországban játszotta, abban a stadionban, ahol megnyerte a bajnokságot. Részvétemet fejezem ki családjának. Mindannyiunkat mélyen elszomorít, hogy egy ilyen fontos személyt veszítettünk el a labdarúgás számára röviddel azután, hogy láttuk őt a pálya szélén.