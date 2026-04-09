Orbán Viktor: Véget ért a nemzeti petíció, a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására

Sallaiék már a Barcelonát is beérték, edzőjük mégis valami teljesen másnak örül

A Galatasaray az elmúlt két meccsét elvesztette, szerda este azonban a Göztepe otthonban sikerült javítania. Sallai Rolanddal a kezdőben a Galatasaray 3-1-re nyert, így újra öt pont az előnye a második Fenerbahcéval szemben. A találkozó különleges volt a Galatának, hiszen a korábbi sikeredző, Mircea Lucescu halála után először játszott az együttes, emellett a szerda abszolút nem a futballról szólt a Galatasaraynak, ennek Okan Buruk vezetőedző is hangot adott.

2026. 04. 09. 10:29
Sallai Roland győztes csapat tagja volt szerda este Fotó: BERKAN AETIN Forrás: ANADOLU
Szerda este a Galatasaray a 27. fordulóból elhalasztott bajnokiját pótolta be a Göztepe otthonában. A török bajnoknál Sallai Roland ezúttal is kezdett, ugyanakkor most nem a védelemben kapott feladatokat – Okan Buruk vezetőedző a 85. percben cserélte őt le. A Galatasaray az első félidő végén 2-0-ra vezetett, majd ugyan a szünet után a hazaiak szépítettek, a 75. percben a gaboni Mario Lemina góljával eldőlt a mérkőzés. A Galata 3-1-re nyert, így március 14-e után nyert ismét – azóta előbb a Liverpool otthonában kapott ki 4-0-ra a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, majd a bajnokságban a Trabzonspor győzte le a címvédőt. A szerda este nem volt minden magyar légiósnak ilyen jó, elég csak Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra gondolni, akik a Liverpoollal Párizsban kaptak ki 2-0-ra.

Sallai Roland kezdett, a Galatasaray nyert és újra öt ponttal vezeti a török bajnokságot  Fotó: MEHMET EMIN MENGUARSLAN / ANADOLU

A Barcelona utolérve, jöhet a Bayern München

A Galatasaray előnye 28 mérkőzés után négy pont a Fenerbahcéval szemben a Süper Ligben, a két csapat még találkozik egymással április 26-án. Sallaiék lesznek a házigazdák, minden bizonnyal ott fog eldőlni az aranyérem sorsa.

A török Hürriyet írta meg a mérkőzés másnapján, hogy egy statisztikában az isztambuli csapat már a Barcelonát is utolérte, s a Bayern München mögött lohol.

A legalább három vagy több góllal megnyert mérkőzésekről van szó. A Galatasaraynak a szerdai volt a 17. ilyenje a mostani idényben, ennyi van a Barcának is, míg a Bayernnek 22.

Emellett a Galatasaray azzal is büszkélkedhet, hogy a bajnokságban 28 forduló után +45-ös gólkülönbséggel áll (66-21), amely az 1999/2000-es idény óta a legjobb.

Mircea Lucescu nyolcvanévesen hunyt el Bukarestben  Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Okan Buruk a lefújás utáni sajtótájékoztatón először a kedd este elhunyt román edzőlegendáról, Mircea Lucescuról emlékezett meg. Lucescu 2000 és 2002 között 106 mérkőzésen vezette a Galatasarayt, míg halála előtt utolsó meccsén éppen Isztambulban, a Galatasaray stadionjában vezette a románokat a törökök ellen. – Mircea Lucescu nagyon fontos dolgokat tett a török ​​labdarúgásért, egy meghatározó személyiséget veszítettünk el a labdarúgásban. Az utolsó mérkőzését éppen Törökországban játszotta, abban a stadionban, ahol megnyerte a bajnokságot. Részvétemet fejezem ki családjának. Mindannyiunkat mélyen elszomorít, hogy egy ilyen fontos személyt veszítettünk el a labdarúgás számára röviddel azután, hogy láttuk őt a pálya szélén.

Buruk a mérkőzésről elmondta, a második félidőben a kapott gól után tíz percig a pánik lett úrrá a csapaton, de ezután sikerült visszavenniük az irányítást. A Galatasaray edzője ezután már a Kocaelispor elleni hétvégi bajnokival foglalkozott, amely azért is lesz különleges, mert az izmiti együttes novemberben legyőzte a Galatát 1-0-ra, akkor ebből nagy botrány lett.

A Galatasaraynál és a török sajtóban egyébként nem is a Galata futballmeccse vitte a prímet szerdán. A Galatasaray női röplabdacsapata ugyanis megnyerte a CEV-kupát, szerdán az olasz Chieri együttesét 3-1-re győzte le. Okan Buruk is beszélt róluk: – Ez egy különleges nap a Galatasaray közösségének. A női röplabdacsapatunk által megnyert trófea valóban felbecsülhetetlen értékű. Láttam az első mérkőzésüket, de a mait a zsúfolt programom miatt nem tudtam megnézni, de teljes szívemből gratulálok nekik. A Galatasaray egy olyan klub, amely minden sportágban európai sikerre törekszik. 

