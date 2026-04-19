Nagy bajban a Fradi, ebből könnyen trónfosztás lehet az NB I-ben + videó

Vasárnap este elérkezett az a meccs, amelyre hetek óta várt mindenki a labdarúgó NB I-ben. A listavezető Győr a Ferencvárost fogadta. Két és fél órával a kezdés előtt óriási vihar csapott le a városra, majd folyamatosan szakadt az eső. A körülmények tehát nem voltak éppen a legideálisabbak, ennek ellenére remek hangulatban kezdődött el a találkozó.

Óriási esőben és remek hangulatban kezdődött el az NB I csúcsrangadója Győrött Fotó: Mirkó István

Az NB I nagy rangadóján a Győr nyitott viharosan

Két perc sem telt el a mérkőzésből, amikor a hazai csapat óriási helyzetet hagyott ki. Benbuali gurított vissza a teljesen üresen érkező Nije-hez, aki 12 méterről jobbal fölé vágta a labdát. Ez elképesztően nagy helyzet volt. Mindez a Fradit is felébresztette. A 6. percben Abu Fani ívelt be egy labdát a tizenhatosra, Gómez hét méterről fejelhetett és Petrás védett óriási bravúrral.

Kissé visszaesett a kezdeti nagy iram, majd a 18. percben a második győri ziccer maradt ki. Jobbról jött a beívelt labda, Schön pedig 7 méterről fejelhetett. A Fradi kapusa, Dibusz Dénes óriási védést mutatott be. Ha a Győr 2-0-ra (vagy 2-1-re) vezetett volna, akkor sem szólhatott volna senki egy szót sem. Két perccel később pedig jött a harmadik győri ziccer: két győri támadott egy Fradi-védővel szemben, majd Benbuali 12 méterről lőtt, a labdát Dibusz a kapufára tolta.

Borbély Balázs, a győriek edzője nem is akarta elhinni, amit látott, de a győri közönség sem.

A Fradi csak nézte, hogyan játszik vele a hazai csapat, ám mivel minden ziccer kimaradt, egyelőre nem fájt nagyon a fővárosi zöld-fehérek feje.

A 25 percben a meccset a tévében közvetítő autóbuszra durrantotta rá a labdát Kovacevic, pedig ez a Fradi-játékosnak tényleg ajtó-ablak helyzet volt. Mintha a játékosok be lettek volna oltva a gólszerzés ellen. Két perc múlva újabb ferencvárosi lehetőség maradt ki. Joseph kicselezte Csingert, majd öt méterről lőtt a kapura. A labda már átjutott a győri kapus, Petrás lábai között, de Kovacevic ezt is kihagyta.

A 37. és a 40. percben megint a győri kapus volt a főszereplő, mert előbb Abu Fani lövését védte, majd Kovacevic próbálkozását hárította. Az első félidőben több nagy helyzetet már nem jegyezhettünk fel. Kifejezetten élvezetes volt ez a 45 perc, nem véletlen, hogy ez a két csapat foglalta el a tabella első két helyét.