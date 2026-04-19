Nagy bajban a Fradi, ebből könnyen trónfosztás lehet az NB I-ben + videó

Nagyon nagy bajba kerülhet a Fradi, mert a Győr 1-0-ra megnyerte a csúcsrangadót, s ezzel átvette a vezetést a magyar labdarúgó-bajnokságban. Az NB I aranyrangadóján óriási helyzetek maradtak ki, a mindent eldöntő gól a 82. percben Bánáti Kevin révén született meg.

2026. 04. 19. 21:27
Vasárnap este elérkezett az a meccs, amelyre hetek óta várt mindenki a labdarúgó NB I-ben. A listavezető Győr a Ferencvárost fogadta. Két és fél órával a kezdés előtt óriási vihar csapott le a városra, majd folyamatosan szakadt az eső. A körülmények tehát nem voltak éppen a legideálisabbak, ennek ellenére remek hangulatban kezdődött el a találkozó.

Óriási esőben és remek hangulatban kezdődött el az NB I csúcsrangadója Győrött

Az NB I nagy rangadóján a Győr nyitott viharosan

Két perc sem telt el a mérkőzésből, amikor a hazai csapat óriási helyzetet hagyott ki. Benbuali gurított vissza a teljesen üresen érkező Nije-hez, aki 12 méterről jobbal fölé vágta a labdát. Ez elképesztően nagy helyzet volt. Mindez a Fradit is felébresztette. A 6. percben Abu Fani ívelt be egy labdát a tizenhatosra, Gómez hét méterről fejelhetett és Petrás védett óriási bravúrral.

Kissé visszaesett a kezdeti nagy iram, majd a 18. percben a második győri ziccer maradt ki. Jobbról jött a beívelt labda, Schön pedig 7 méterről fejelhetett. A Fradi kapusa, Dibusz Dénes óriási védést mutatott be. Ha a Győr 2-0-ra (vagy 2-1-re) vezetett volna, akkor sem szólhatott volna senki egy szót sem. Két perccel később pedig jött a harmadik győri ziccer: két győri támadott egy Fradi-védővel szemben, majd Benbuali 12 méterről lőtt, a labdát Dibusz a kapufára tolta. 

Borbély Balázs, a győriek edzője nem is akarta elhinni, amit látott, de a győri közönség sem. 

A Fradi csak nézte, hogyan játszik vele a hazai csapat, ám mivel minden ziccer kimaradt, egyelőre nem fájt nagyon a fővárosi zöld-fehérek feje.

A 25 percben a meccset a tévében közvetítő autóbuszra durrantotta rá a labdát Kovacevic, pedig ez a Fradi-játékosnak tényleg ajtó-ablak helyzet volt. Mintha a játékosok be lettek volna oltva a gólszerzés ellen. Két perc múlva újabb ferencvárosi lehetőség maradt ki. Joseph kicselezte Csingert, majd öt méterről lőtt a kapura. A labda már átjutott a győri kapus, Petrás lábai között, de Kovacevic ezt is kihagyta.

A 37. és a 40. percben megint a győri kapus volt a főszereplő, mert előbb Abu Fani lövését védte, majd Kovacevic próbálkozását hárította. Az első félidőben több nagy helyzetet már nem jegyezhettünk fel. Kifejezetten élvezetes volt ez a 45 perc, nem véletlen, hogy ez a két csapat foglalta el a tabella első két helyét. 

Erős rendőri készültség jellemezte az NB I rangadóját

A második félidőt megelőzően az is izgalmat okozott, hogy a Fradi-szurkolók egy része a lelátó tetejéről füstbombákat hajigált az alsóbb szektorokba. De aztán folytatódott az összecsapás, s igyekezett mindenki a játékra koncentrálni. Az eső is elállt, nem volt akadálya tehát annak, hogy az első 45 perchez hasonló, jó meccset lássunk. Cserét egyik edző sem hajtott végre. 

A második félidő első perceiben kisebb helyzeteket jegyezhettünk fel, ezeket a Győr hagyta ki. 

Kezdeményezőbb volt a Győr, és mennie is kellett előre, mert a döntetlen a Fradinak kedvezett, hiszen a mérkőzést megelőzően ők álltak a tabella élén. 

Ahogy múltak a percek, a hazai csapat mintha egyre idegesebb lett volna. Az egyik jel erre az volt, amikor egy győri szögletet követően addig ügyetlenkedtek, amíg a Fradi gyors ellentámadást vezethetett, de ezt a helyzetet is védte Petrás. Mindez az 57. percben történt.

Ahogy telt az idő, jól látszott, hogy a bajnoki címvédőnek voltaképp nem annyira rossz ez a döntetlen, a Győr pedig egyre elkeserdettebben támadott. A színvonal is esett, ezzel együtt a feszültség viszont nőtt, hiszen itt egyetlen gól nagyon sok mindent eldönthetett. A két kispad is egyre nehezebben bírt magával, a 70. perc környékén Robbie Keane kis híján nekirontott a tartalék játékvezetőnek.

Győri gól a semmiből

Az utolsó negyedórában mindkét csapat óvatosabb játékra váltott. Aztán – szinte a semmiből – a 82. percben a Győr megszerezte a vezetést. Jobboldali szögletet végzett el a hazai csapat. Vitális ívelte be a labdát, Gravics a kapura lőtt, Dibusz ekkor még nagyot védett. Ám a kipattanó Bánáti elé került, aki 4 méterről nem hibázott. 

A gól után a VAR nagyon hosszan vizsgálódott, de végül megadták a találatot.

A zöld mezes győriek legyőzték a Ferencvárost

Berke bíró 7 perces hosszabbítást jelzett, a győrieknek nem maradt más lehetőségük, mint az, hogy foggal-körömmel védjék előnyüket. Ez sikerült is nekik, így Borbély Balázs csapata ebben a bajnokságban másodszor is legyőzte a címvédőt. Bánáti Kevinnek ez volt pályafutása során a harmadik NB I-ben szerzett találata, mondanunk sem kell, hogy a legfontosabb. A 96. percben Gruber előtt ott volt még az egyenlítés lehetősége, de Petrás ezt is védte. Hihetetlen, hogy ez is kimaradt. 

Ezzel a góllal a Győr megnyerte a meccset és hárompontos előnyre tett szert az NB I-ben.

A győri csapat most már tényleg a saját kezébe helyezte a sorsát. Ha a hátralévő három fordulóban egyik csapat sem hibázik, akkor trónfosztás lesz az NB I-ben, ami az utóbbi évek legnagyobb szenzációja lenne.

NB I, 30. forduló
péntek:

  • Újpest FC–Nyíregyháza 7-2 (3-0), Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), illetve Kvasina (81.), Tijani (84.)
    szombat:
  • Zalaegerszeg–Kazincbarcika 4-0 (3-0), Zalaegerszeg, jv.: Kovács I. Gólszerzők: Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss B. (56.). Kiállítva: Nagy Zs. (43., Kazincbarcika)
  • MTK–Kisvárda 2-1 (1-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Átrok (24.), Németh K. (89.), ill. Jovicic (90+1.)
  • Diósgyőr–Debrecen 0-5 (0-2), DVTK Stadion, 3555 néző, jv.: Derdák. Gólszerzők: Szatmári (36. – öngól), Cibla (39., 90.), Tamás (52. – öngól), Kocsis (79.)
    vasárnap:
    Paks–Puskás Akadémia 1-0 (1-0), Paks, 3100 néző jv.: Karakó. Gólszerző: Böde (34.). Kiállítva: Szabó J. (63., Paks)
    ETO–Ferencváros 1-0 (0-0), Győr, 8316 néző. Vezette: Berke. Gólszerző: Bánáti (82.)

 

