Révész Bulcsú megtette a vb-n, amire a hatszoros döntős nem volt képes

A 2026. évi sznúker-világbajnokság selejtezőjének egyetlen magyar indulója, Révész Bulcsú a 10-6-os keddi győzelmével bejutott a második körbe. A 19 éves sznúkeres Craig Steadman után egy másik angol játékos, Louis Heathcote ellen folytatja a versenyt.

2026. 04. 07. 23:41
Révész Bulcsú a keddi sikerével beállította eddigi legjobb vb-szereplését Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo
A világranglista-88. Révész Bulcsú negyedik alkalommal indult el a sznúker-világbajnokság selejtezőjében, és 2024 után második alkalommal tudott mérkőzést nyerni. A 2026-os vb küzdelmeit a jelenleg amatőr, de a profi státuszt a következő idényre nemrég visszaszerző Craig Steadman ellen kezdte meg. A 19 éves magyar játékos az első etapban 3-0-ra és 5-1-re is vezetett, végül 5-3-as előnyről várhatta az esti folytatást. Steadman 5-4-re, majd a mérkőzés legmagasabb (94-es) brékjével 6-5-re is szépített, de ezután magyar ellenfele elhúzott 9-5-re. A 43 éves angol még nyert egy frémet, de aztán Révész lezárta a találkozót az addigi legnagyobb, 67-es brékjének is köszönhetően.

Révész Bulcsú a sznúker-vb selejtezőjének első fordulójában Craig Steadman ellen 10-6-ra nyert. Fotó: Imaginechina/Li Shanze

Révész Bulcsú Louis Heathcote ellen folytatja a sznúker-vb selejtezőjét

A selejtező második fordulójában a magyarra az angol Louis Heathcote (75.) vár pénteken, a 28 éves angol sznúkeres az elmúlt hat évben sikertelenül próbálkozott a főtáblára kerüléssel.

Továbbjutás esetén a harmadikban Révész edzéstársa, a kínai Csang An-ta (22.) következne, hogy aztán a vb-főtáblára kerülésért várhatóan az angol Zak Surety (43.) vagy a kínai Liu Hao-tien (54.) jöjjön.

A kvalifikáció első fordulójának résztvevői közül a legmagasabban rangsorolt Mitchell Mann-nal (81.), vagy éppen a hatszoros vb-döntős Jimmy White-tal (119.) ellentétben a második körbe jutott Révész Bulcsú a mostani idényben a 26. tétmérkőzését játszotta, és 12. alkalommal nyert – 2026-ban ugyanakkor már nyolcból öt győzelemnél jár.

A sheffieldi sznúker-világbajnokság 32-es főtábláját április 18. és május 4. között rendezik majd meg.

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
