Jön az őrült idény vége: Révész Bulcsú már ma elérheti a legjobb vb-szereplését

Hétfőn elkezdődött a 2026. évi sznúker-világbajnokság selejtezője, amelyben az egyetlen magyar induló, Révész Bulcsú a keddi játéknapon kezdi meg szereplését. A 19 éves sznúkerjátékosnak négy mérkőzést kéne nyernie ahhoz, hogy a 32-es főtábla tagja legyen, de már az első fordulóban aratott győzelemmel is beállítaná eddigi legjobb vb-eredményét. Tizenhatan már készülhetnek arra, hogy a sheffieldi Crucible Színházban játszanak.

Wiszt Péter
2026. 04. 07. 5:22
Révész Bulcsú kedden ismét nekivág a sznúker-vb főtáblája felé vezető útig Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo
A szokásoknak megfelelően, immáron sorrendben az ötvenedik évben a sheffieldi Crucible Színház ad otthont a sznúker-világbajnokságnak. A 2026-os főtábla küzdelmeit április 18. és május 4. között rendezik majd meg, de majdnem két héttel korábban már el is kezdődtek a selejtező mérkőzései. Immáron negyedik alkalommal a vb-kvalifikáció mezőnyének tagja Révész Bulcsú is, a 19 éves magyar játékos kedden az angol Craig Steadman ellen kezdi meg az útját a legjobb 32 felé.

Révész Bulcsú a sznúker-vb selejtezőjének első fordulójában Craig Steadman ellen lép asztalhoz kedden (Fotó: Kurucz Árpád)

A korábban már tizenegy sznúkeridényben profi Steadman jelenleg hivatalosan amatőrnek számít, de így sem lehet esélytelennek mondani őt a világranglistán 88. Révész ellen, pláne mert nemrég kiharcolta, hogy a következő évadban ismét profi legyen. 

A tíz nyert frémig tartó keddi mérkőzésük magyar idő szerint 11 órakor kezdődik, akkor kilenc frémet játszanak le, majd még kedd este 20 órától sor kerül a zárószakaszra is. 

Az összecsapás nyertesének a selejtező második fordulójában az angol Louis Heathcote (75.), majd a harmadikban Révész Bulcsú edzéstársa, a kínai Csang An-ta (22.) következne, hogy aztán a vb-főtáblára kerülésért a papírformának megfelelően az angol Zak Surety (43.) vagy a kínai Liu Hao-tien (54.) jöjjön.

Révész Bulcsú negyedszer (profi státusúként másodszor) vág neki a világbajnoki selejtezőnek, az eddigi háromból egyszer tudott mérkőzést nyerni: 2024-ben egy kört ment. A tavalyi vb-búcsúja óta – tehát a 2025–26-os idényben – 25 tétmérkőzést játszott a magyar sznúkeres, ezek közül 11-et nyert meg, de az idei évben hét mérkőzés alatt négy győzelemnél jár, és az egyik vereségét a négyszeres világbajnok John Higgins ellen szenvedte el.

Révész Bulcsú a Craig Steadman elleni vb-selejtezőről

Révész majdnem másfél hónapja nem játszott versenyen, de jó formában érzi magát a keddi találkozó előtt: – Szerintem jó ellenfél Steadman, jó kis meccs lesz. Eltöltött most néhány évet az amatőrök között, ezért arra számítok, hogy nagyon izgatott lesz, mivel most került vissza a profik közé. Szerintem rajta lesz a nyomás, mert egy fiatal, feltörekvő játékossal csap össze. 

Persze rajtam is lesz nyomás, de úgy érzem, inkább neki van veszítenivalója. Lesz idő pihenni a két szakasz között. 

A korán kelés nem lesz egyszerű, de arra gyúrok már egy ideje. Gyakorlásnál is próbálok minél többet játszani egyhuzamban, próbálok minél hosszabb edzőmeccseket játszani, hogy szokjam ezt a terhelést. Jó lesz. Fiatal szervezet vagyok, bírni fogom – nyilatkozta a magyar játékos a Craig Steadman elleni mérkőzéséről.

A 43 éves angol játékos, Craig Steadman játszott már pontszerző torna elődöntőjében is a karrierje során Fotó: Imaginechina/Li Shanze

Csao Hszin-tungra is hat a Crucible-átok?

Ami az élmezőnyt illeti, a tizenhat legjobb játékos már ott van a jövő héten kezdődő főtáblán, a mostani azonban az egyik leginkább kiegyenlített idény volt. 

A világranglista első tizennégy helyezettjének mindegyike játszott legalább egy döntőt az elmúlt egy évben, és az évad eddigi tizenhét pontszerző versenyét tizenöt különböző játékos nyerte. 

Egyedüliként a vb-címvédő Csao Hszin-tung ünnepelhetett többször, a kínai sportoló viszont egyenesen megnyerte mindhárom Players Series-állomást, köztük a vasárnap véget ért Tour Championshipet. 

A sheffieldi vb-t többek között ezért is az első helyen kiemelt, egyébként világranglista-4. Csao várja esélyesként, ugyanakkor a trófea újbóli felemeléséhez meg kell törnie a világbajnokságnak legalább 2045-ig otthont adó Crucible átkát, miszerint még senki nem tudta megvédeni az első vb-címét ebben a színházban. Az elmúlt egy évet látva viszont sem az ő diadalmenetén, sem Ronnie O’Sullivan nyolcadik címén, sem pedig bármelyik más kiemelt végső sikerén nem szabad meglepődnünk szűk egy hónap múlva.

A 2025–26-os sznúkeridény döntői:

A nem dőlt betűvel írt versenyek tartoznak a pontszerző tornák közé.

A 2026-os sznúker-vb kiemeltjei:

  1. Csao Hszin-tung
  2. Judd Trump
  3. Kyren Wilson
  4. Neil Robertson
  5. John Higgins
  6. Mark Williams
  7. Mark Selby
  8. Shaun Murphy
  9. Hsziao Kuo-tong
  10. Vu Ji-cö
  11. Barry Hawkins
  12. Ronnie O’Sullivan
  13. Chris Wakelin
  14. Mark Allen
  15. Sze Csia-huj (kínai)
  16. Ting Csün-huj (kínai)

 

A Tour Championship vasárnapi döntője:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
