Jön az őrült idény vége: Révész Bulcsú már ma elérheti a legjobb vb-szereplését

A szokásoknak megfelelően, immáron sorrendben az ötvenedik évben a sheffieldi Crucible Színház ad otthont a sznúker-világbajnokságnak. A 2026-os főtábla küzdelmeit április 18. és május 4. között rendezik majd meg, de majdnem két héttel korábban már el is kezdődtek a selejtező mérkőzései. Immáron negyedik alkalommal a vb-kvalifikáció mezőnyének tagja Révész Bulcsú is, a 19 éves magyar játékos kedden az angol Craig Steadman ellen kezdi meg az útját a legjobb 32 felé.

Révész Bulcsú a sznúker-vb selejtezőjének első fordulójában Craig Steadman ellen lép asztalhoz kedden (Fotó: Kurucz Árpád)

A korábban már tizenegy sznúkeridényben profi Steadman jelenleg hivatalosan amatőrnek számít, de így sem lehet esélytelennek mondani őt a világranglistán 88. Révész ellen, pláne mert nemrég kiharcolta, hogy a következő évadban ismét profi legyen.

A tíz nyert frémig tartó keddi mérkőzésük magyar idő szerint 11 órakor kezdődik, akkor kilenc frémet játszanak le, majd még kedd este 20 órától sor kerül a zárószakaszra is.

Az összecsapás nyertesének a selejtező második fordulójában az angol Louis Heathcote (75.), majd a harmadikban Révész Bulcsú edzéstársa, a kínai Csang An-ta (22.) következne, hogy aztán a vb-főtáblára kerülésért a papírformának megfelelően az angol Zak Surety (43.) vagy a kínai Liu Hao-tien (54.) jöjjön.

Révész Bulcsú negyedszer (profi státusúként másodszor) vág neki a világbajnoki selejtezőnek, az eddigi háromból egyszer tudott mérkőzést nyerni: 2024-ben egy kört ment. A tavalyi vb-búcsúja óta – tehát a 2025–26-os idényben – 25 tétmérkőzést játszott a magyar sznúkeres, ezek közül 11-et nyert meg, de az idei évben hét mérkőzés alatt négy győzelemnél jár, és az egyik vereségét a négyszeres világbajnok John Higgins ellen szenvedte el.

Révész Bulcsú a Craig Steadman elleni vb-selejtezőről

Révész majdnem másfél hónapja nem játszott versenyen, de jó formában érzi magát a keddi találkozó előtt: – Szerintem jó ellenfél Steadman, jó kis meccs lesz. Eltöltött most néhány évet az amatőrök között, ezért arra számítok, hogy nagyon izgatott lesz, mivel most került vissza a profik közé. Szerintem rajta lesz a nyomás, mert egy fiatal, feltörekvő játékossal csap össze.

Persze rajtam is lesz nyomás, de úgy érzem, inkább neki van veszítenivalója. Lesz idő pihenni a két szakasz között.

A korán kelés nem lesz egyszerű, de arra gyúrok már egy ideje. Gyakorlásnál is próbálok minél többet játszani egyhuzamban, próbálok minél hosszabb edzőmeccseket játszani, hogy szokjam ezt a terhelést. Jó lesz. Fiatal szervezet vagyok, bírni fogom – nyilatkozta a magyar játékos a Craig Steadman elleni mérkőzéséről.