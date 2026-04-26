Ronnie O’Sullivan elveszítette a fejét, odaütött, ezt még sokba kerülhet neki

Sznúker-vb, nyolcaddöntők
- Csao Hszin-tung (Zhao Xintong)–Ting Csün-huj 13-9
- Hsziao Kuo-tung (Xiao Guodong)–Shaun Murphy 3-13
- John Higgins–Ronnie O’Sullivan 7-9, részeredmény
- Chris Wakelin–Neil Robertson 6-10, részeredmény
- Kyren Wilson–Mark Allen 9-13
- Barry Hawkins–Mark Williams 13-9
- Mark Selby–Vu Ji-ce (Wu Yize) 7-9, részeredmény
- Hossein Vafaei–Judd Trump 7-9, részeredmény
