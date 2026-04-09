Alcaraz lemondó nyilatkozata után megszakadt Sinner elképesztő sorozata

Noha a négyből három Grand Slam-tornán (Australian Open, Roland Garros, US Open) Carlos Alcaraz az aktuális címvédő, a spanyol világelső éllovas pozíciójára komoly veszélyt jelent a világranglistán Jannik Sinner. Az olasz teniszező akár már a jövő hét elején visszaszerezheti a világelsőséget, ha legalább a Monte-Carlo Masters elődöntőjéig eljut, s összességében jobban szerepel a hercegségbeli tornán, mint Alcaraz. A spanyol játékos a verseny helyszínén reagált arra, hogy Sinner közelről üldözi.
Őszinte leszek: el fogom veszíteni a világelsőséget.
Csak azt nem tudom, hogy a mostani tornán, vagy majd a következőn – mondta Alcaraz a Sebastián Báez elleni sikere után.
Alcaraz vagy Sinner? Ki lesz a világelső?
A nyilatkozat hátterében nem az áll, hogy a spanyol a váratlanul korai miami búcsúja után önbizalomhiánytól szenvedne, inkább a realitás. Alcaraz a tavalyi salakszezonban a Roland Garros megnyerése előtt a Monte-Carlo Masters és a római mesterverseny végén is magasba emelhette a győztesnek járó trófeát, továbbá Barcelonában is döntőt játszott, miközben Sinner csak Rómában és Párizsban játszhatott, előtte még az eltiltását töltötte.
