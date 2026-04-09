Alcaraz lemondó nyilatkozata után megszakadt Sinner elképesztő sorozata

Jannik Sinner bejutott a Monte-Carlo Masters negyeddöntőjébe, azaz még továbbra sem veszített mestertornán mérkőzést idén. Játszmát viszont már igen: a cseh Tomás Machác a döntő szettig eljutott Sinner ellen a csütörtöki nyolcaddöntőben. Az olasz teniszező továbbjutásával megőrizte az esélyét, hogy a jövő héten újra ő legyen a világelső Carlos Alcaraz helyett.

Koczó Dávid
2026. 04. 09. 17:04
Jannik Sinner szettet veszített Tomás Machác ellen, de bejutott a Monte-Carlo Masters negyeddöntőjébe, így továbbra is veszélyes Carlos Alcaraz világelsőségére Fotó: AFP/Valery Hache
Noha a négyből három Grand Slam-tornán (Australian Open, Roland Garros, US Open) Carlos Alcaraz az aktuális címvédő, a spanyol világelső éllovas pozíciójára komoly veszélyt jelent a világranglistán Jannik Sinner. Az olasz teniszező akár már a jövő hét elején visszaszerezheti a világelsőséget, ha legalább a Monte-Carlo Masters elődöntőjéig eljut, s összességében jobban szerepel a hercegségbeli tornán, mint Alcaraz. A spanyol játékos a verseny helyszínén reagált arra, hogy Sinner közelről üldözi.

Tavaly Carlos Alcaraz lett a Monte-Carlo Masters győztese, Jannik Sinner még sosem jutott döntőbe a csodás környezetben zajló tenisztornán
Tavaly Carlos Alcaraz lett a Monte-Carlo Masters győztese, Jannik Sinner még sosem jutott döntőbe a csodás környezetben zajló tenisztornán Fotó: AFP/Valery HACHE

Őszinte leszek: el fogom veszíteni a világelsőséget.

Csak azt nem tudom, hogy a mostani tornán, vagy majd a következőn – mondta Alcaraz a Sebastián Báez elleni sikere után.

Alcaraz vagy Sinner? Ki lesz a világelső?

A nyilatkozat hátterében nem az áll, hogy a spanyol a váratlanul korai miami búcsúja után önbizalomhiánytól szenvedne, inkább a realitás. Alcaraz a tavalyi salakszezonban a Roland Garros megnyerése előtt a Monte-Carlo Masters és a római mesterverseny végén is magasba emelhette a győztesnek járó trófeát, továbbá Barcelonában is döntőt játszott, miközben Sinner csak Rómában és Párizsban játszhatott, előtte még az eltiltását töltötte.

Azaz az olasznak a következő hetekben nincs védendő pontja, s utána is kevesebb, mint Alcaraznak. Sinner már Monte-Carlóban előzhet, ha legalább az elődöntőig jut, s jobban szerepel spanyol riválisánál. Ugyanakkor az olasz még sosem jutott el a fináléba a hercegségbeli mesterversenyen, azaz a múlt nem azt vetíti előre, hogy már most meglesz az előzés.

Az egyes tornák szempontjából egyébként nincs érdemi jelentősége a világelsőségnek kettejük között: első és második kiemeltként Alcaraz és Sinner hosszú ideig csak a tornák döntőiben futhat össze, bármi is a sorrend.

Sinner játszmát veszített Monte-Carlóban

Miközben a Grand Slam-tornákon Alcaraz volt sikeresebb az elmúlt tizenkét hónapban, a mestertornákon Sinner elképesztő szériával a háta mögött érkezett Monte-Carlóban.

Az olasz játékos a legutóbbi három ilyen, ATP 1000-es besorolású versenyt megnyerte, ráadásul sem tavaly ősszel Párizsban, sem az idei Sunshine Double (Indian Wells, Miami) alatt nem veszített játszmát sem.

Ez a sorozat szakadt meg Monte-Carlóban: Sinner a vegyes párosban olimpiai bajnok cseh Tomás Machác elleni nyolcaddöntőben csütörtökön elveszítette a második szettet. 37 zsinórban megnyert ATP 1000-es játszmát követte ez a szett, a 19. meccsgyőzelem viszont nem maradt el, Sinner 6:1, 6:7, 6:3-mal jutott tovább.

– A meccs előtt remekül éreztem magam, de a második játszmában nem találtam meg a megfelelő energiaszintet, előfordul az ilyesmi. Amikor nem érzem magam a legjobb formában, akkor is megpróbálom megtalálni az utat a győzelemhez, ma ez sikerült, boldog vagyok – értékelt Sinner, aki a negyeddöntőben a hatodik kiemelt Félix Auger-Aliassime ellen játszik.

Sinner honfitársa, Matteo Berrettini viszont nem jutott be a negyeddöntőbe, simán kikapott a brazil tinisztártól, Joao Fonsecától, ami még kedvezőtlenebb megvilágításba helyezi Danyiil Medvegyev egy nappal korábbi, Berrettini elleni botrányos produkcióját.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu