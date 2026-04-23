Judd TrumpSze Csia-hujHosszein Vafaeisznúkersznúker-vb

Trump az iráni úttörővel találkozik, elúszott a nagy lehetőség

A sznúker-világbajnokság történetében először juthatott volna a második fordulóba mind a tizenhat kiemelt játékos. Az első tizennégy első fordulós párharc után még megvolt erre az esély, ám a 2023-as elődöntős Sze Csia-huj (Si Jiahui) nem tudta követni Ronnie O’Sullivan, Judd Trump és a többiek példáját, simán, 10-3-ra kikapott a selejtezőből érkezett Hosszein Vafaeitől. A sznúker iráni úttörője a második fordulóban éppen Trump ellen léphet asztalhoz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 18:51
Judd Trump Gary Wilson elleni sikere után a sznúker-vb második fordulójában az iráni Hosszein Vafaei ellen játszik, véget ért a kiemeltek sorozata Fotó: Xinhua via AFP/Zhai Zheng
Három éve balul elsült üzengetés után a második fordulóban nagyon simán, 13-2-re kikapott Ronnie O’Sullivantől, tavaly szintén a nyolcaddöntőbe jutott, s sokkal szorosabb csatára késztette (10-13) a későbbi döntős Mark Williamst.

A negyeddöntőbe most juthatna be először Vafaei, aki Trumppal sem először találkozik vb-meccsen: két éve az első fordulóban 10-5-re nyerte kettejük csatáját Judd Trump.

A 2026-os sznúker-vb nyolcaddöntői

  • Csao Hszin-tung (kínai, 1. kiemelt)–Ting Csün-huj (kínai, 16.)
  • Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Shaun Murphy (angol, 8.)
  • John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)
  • Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)/Pang Csün-hszü (kínai)
  • Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.)
  • Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.)
  • Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
  • Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu