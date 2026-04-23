Trump az iráni úttörővel találkozik, elúszott a nagy lehetőség
A sznúker-világbajnokság történetében először juthatott volna a második fordulóba mind a tizenhat kiemelt játékos. Az első tizennégy első fordulós párharc után még megvolt erre az esély, ám a 2023-as elődöntős Sze Csia-huj (Si Jiahui) nem tudta követni Ronnie O’Sullivan, Judd Trump és a többiek példáját, simán, 10-3-ra kikapott a selejtezőből érkezett Hosszein Vafaeitől. A sznúker iráni úttörője a második fordulóban éppen Trump ellen léphet asztalhoz.
Három éve balul elsült üzengetés után a második fordulóban nagyon simán, 13-2-re kikapott Ronnie O’Sullivantől, tavaly szintén a nyolcaddöntőbe jutott, s sokkal szorosabb csatára késztette (10-13) a későbbi döntős Mark Williamst.
A negyeddöntőbe most juthatna be először Vafaei, aki Trumppal sem először találkozik vb-meccsen: két éve az első fordulóban 10-5-re nyerte kettejük csatáját Judd Trump.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!