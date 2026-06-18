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Cristiano Ronaldolabdarúgó-vb 2026Thierry Henry

Cristiano Ronaldo nem várt helyről durva kritikát kapott az után, amit a kongóiak ellen művelt

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Cristiano Ronaldo teljesítménye senkit nem nyűgözött le a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulójában, Portugália 1-1-es döntetlennel kezdett a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. Sokan máris azt gondolják: a portugálok jobban járnának, ha Ronaldo nem lenne a pályán, a francia válogatottal világ- és Európa-bajnok Thierry Henry pedig nem kertelt, amikor Ronaldo Portugáliára káros önzőségét szemléltette.

Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 17:24
Bruno Fernandes térdre rogyva bosszankodik, miután Cristiano Ronaldo elrúgta előle a labdát Fotó: Getty Images via AFP/Lars Baron
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Portugália a második fordulóban Üzbegisztán ellen javíthat, s minden bizonnyal Cristiano Ronaldo is megteheti ezt, legalábbis nem tűnik reálisnak, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány kiveszi a kezdőcsapatból.

 

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