Cristiano Ronaldo nem várt helyről durva kritikát kapott az után, amit a kongóiak ellen művelt

Portugália a második fordulóban Üzbegisztán ellen javíthat, s minden bizonnyal Cristiano Ronaldo is megteheti ezt, legalábbis nem tűnik reálisnak, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány kiveszi a kezdőcsapatból.
Portugália a második fordulóban Üzbegisztán ellen javíthat, s minden bizonnyal Cristiano Ronaldo is megteheti ezt, legalábbis nem tűnik reálisnak, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány kiveszi a kezdőcsapatból.
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