jégkorongnhlBuffalo SabresSzongoth DománNHL-draftSpiller István

A helyén kell kezelni a 24 éve nem látott magyar sportbravúrt

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2002 óta nem látott eseményt hozott a hétvége a magyar jégkorongnak. Szongoth Domán elkelt az észak-amerikai profiliga (NHL) idei buffalói játékosbörzéjén. A Buffalo Sabres által megszerzett magyar hokis vasárnap már el is utazott az Egyesült Államokba, ahol komoly szakmai feladatok is várnak rá. A szakértőként és kapusedzőként dolgozó exjégkorongozó, Spiller István segített megválaszolni, hogy pontosan milyenek.

Wiszt Péter
2026. 06. 29. 6:35
Szongoth Domán játékjogát megszerezte a Buffalo Sabres NHL-csapata Fotó: MJSZ/Vörös Dávid
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Az idei vb-n gólt is szerző, címeres mezben már 12 pontnál (hat gól, hat assziszt) járó Szongoth Domán a finn KooKoo csapatánál töltötte az elmúlt éveket. A 2025–26-os idényben a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10, 18) szerzett, míg saját, ifjúsági korosztályában három alapszakasz- és hét rájátszásmérkőzésen állt be, és ezeken összesen 12 pontot (6, 6) ért el.

Mi várható a Buffalo Sabres jégkorongcsapatánál?

A finn (!) Jarmo Kekalainen igazgató által irányított Buffalo Sabres 2011 óta idén először jutott az NHL rájátszásába, Lindy Ruff vezetőedző együttese főcsoport-elődöntőig jutott, ez lett az első komolyabb eredménye a közelmúltbeli fiatalításnak. A 66 éves szakember jégkorongozóként és edzőként is klublegenda: játékosként a ligabeli 691 mérkőzése nagy részét itt teljesítette, míg trénerként 1999-ben Stanley-kupa-döntőig vitte a Szablyásokat. Nem mellesleg pedig a kanadai válogatott stábtagjaként kétszeres olimpiai bajnoknak és kétszeres vb-ezüstérmesnek is mondhatja magát. Ruff május végén további két évvel meghosszabbította a szerződését Buffalóban.

Lindy Ruff is megnézheti Szongoth Dománt
Lindy Ruff is megnézheti Szongoth Dománt. Fotó: Getty Images via AFP/Joe Hrycych

A gárda játékosmegfigyelői és az igazgatóhelyettesként dolgozó Jerry Forton úgy gondolták, a jövőbeli sikerek eléréséhez szükség lehet Szongoth Dománra is. – Nagyon versenyképes játékos. Egy újabb srác, aki elöl és hátul is jó. 

Úgy gondoljuk, hogy egy kicsit javítania kellene a korcsolyázásán, de vannak benne olyan megfoghatatlan tulajdonságok is, amiket nagyon kedvelünk. 

Jól bejut a veszélyes területekre, sokat mozog a kapu előtt, ugyanakkor a saját védekező feladatait is megbízhatóan ellátja. Ismét egy olyan játékos, akiben megvannak a klasszikus centeri adottságok – mondta Forton az NHL honlapján, amely kiemelte, hogy a tinédzser édesapja, Szongoth Kristóf húszéves karrierrel a háta mögött jelenleg is a magyar jégkorongban dolgozik, többek között mint a KSI szakosztályvezetője.

Spiller István Szongoth Domán lehetséges jövőjéről

A korábbi jégkorongkapus, a szakkommentátoraként és az MTI szakírójaként is dolgozó Spiller István hangsúlyozta, hogy csak az első húsz-harminc helyen draftolt játékosnak van valós esélye arra, hogy később szinte biztosan jégre is lépjen az NHL-ben. Sőt, a draftolt játékosok mintegy nyolcvan százaléka sohasem játszik a ligában. Vagyis Szongoth Domán esetében sem kell azonnal a debütálást várni, de ettől még ő és a magyar jégkorong is sokat nyerhet a szombati bejelentéssel.

Spiller elmondta, hogy a draft előtt reménykedett, de óvatos volt, elvégre 2002 óta nem látott dolognak kellett bekövetkeznie. Az viszont, hogy a Buffalo Sabres hisz benne, és azonnal küldött Szongothnak egy másnapi repülőjegyet, mutatja, hogy hajlandóak belefektetni időt, pénzt és energiát a magyar játékosba. Szongoth Domán 2024 nyarán 2+1 éves szerződést írt alá a KooKoo-val, amely felnőttcsapatában még sosem játszott – nem kizárt, hogy ősszel erre is sor kerül.

– Alapból a draftolás nem más, mint egy hároméves elköteleződés a csapat felé. Ha valaki egy erős európai csapatban játéklehetőséget kap, akkor általában nem kérik, hogy a farmligákba (az AHL-be vagy az ECHL-be – a szerk.) kerüljön át – magyarázta Spiller István, aki egykor Szongoth Kristóffal is együtt jégkorongozott. – 

A draftolás annyiban befolyásolja a közeljövőjét, hogy most nyáron több különböző edzőtáborban is megmutathatja magát. Az idény előtt aztán a Buffalo elmondja, hogy mit gondol a legjobbnak: farmliga, juniorliga, finn ifjúsági bajnokság vagy finn felnőttliga. Ezután közös megegyezéssel döntenek arról, hogyan tovább.

A Buffalo Sabresnek két éve van arra, hogy aláírasson egy szerződést Szongoth Dománnal, különben a tinédzser újra felkerül a draftlistára. A következő két évben viszont a klub rendelkezhet a sorsáról, és az NHL-csapatoknak van akkora befolyása, hogy a képviselői akár Finnországban is rendszeresen meglátogatják őt, és ott megmondják, hogy mit csináljanak vele. Az említett juniorliga is szóba kerülhet: tavaly ebben, az USHL-ben szereplő Fargo Force draftolta Szongothot – épp az a csapat, amely idén Barna Olivér játékjogát is megszerezte.

A magyar jégkorongnak remek hónapjai vannak: miután eldőlt, hogy a férfiválogatott jövőre sorozatban harmadszor is az elitben szerepelhet, 24 éve nem látott jó hír érkezett Amerikából. A hamarosan akár a nemzeti csapat vezérévé váló Szongoth Domán példája pedig a többi magyar fiatalnak is utat mutathat. Nyár végére eldőlhet, pontosan mi is ennek az útnak a következő állomása.

 

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