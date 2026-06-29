A helyén kell kezelni a 24 éve nem látott magyar sportbravúrt

Az idei vb-n gólt is szerző, címeres mezben már 12 pontnál (hat gól, hat assziszt) járó Szongoth Domán a finn KooKoo csapatánál töltötte az elmúlt éveket. A 2025–26-os idényben a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10, 18) szerzett, míg saját, ifjúsági korosztályában három alapszakasz- és hét rájátszásmérkőzésen állt be, és ezeken összesen 12 pontot (6, 6) ért el.

Mi várható a Buffalo Sabres jégkorongcsapatánál?

A finn (!) Jarmo Kekalainen igazgató által irányított Buffalo Sabres 2011 óta idén először jutott az NHL rájátszásába, Lindy Ruff vezetőedző együttese főcsoport-elődöntőig jutott, ez lett az első komolyabb eredménye a közelmúltbeli fiatalításnak. A 66 éves szakember jégkorongozóként és edzőként is klublegenda: játékosként a ligabeli 691 mérkőzése nagy részét itt teljesítette, míg trénerként 1999-ben Stanley-kupa-döntőig vitte a Szablyásokat. Nem mellesleg pedig a kanadai válogatott stábtagjaként kétszeres olimpiai bajnoknak és kétszeres vb-ezüstérmesnek is mondhatja magát. Ruff május végén további két évvel meghosszabbította a szerződését Buffalóban.

Lindy Ruff is megnézheti Szongoth Dománt. Fotó: Getty Images via AFP/Joe Hrycych

A gárda játékosmegfigyelői és az igazgatóhelyettesként dolgozó Jerry Forton úgy gondolták, a jövőbeli sikerek eléréséhez szükség lehet Szongoth Dománra is. – Nagyon versenyképes játékos. Egy újabb srác, aki elöl és hátul is jó.

Úgy gondoljuk, hogy egy kicsit javítania kellene a korcsolyázásán, de vannak benne olyan megfoghatatlan tulajdonságok is, amiket nagyon kedvelünk.

Jól bejut a veszélyes területekre, sokat mozog a kapu előtt, ugyanakkor a saját védekező feladatait is megbízhatóan ellátja. Ismét egy olyan játékos, akiben megvannak a klasszikus centeri adottságok – mondta Forton az NHL honlapján, amely kiemelte, hogy a tinédzser édesapja, Szongoth Kristóf húszéves karrierrel a háta mögött jelenleg is a magyar jégkorongban dolgozik, többek között mint a KSI szakosztályvezetője.