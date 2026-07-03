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Hamilton elámult Verstappenéktől, riválisa mentális fölényben érkezett haza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Silverstone-ban folytatódik a Forma–1 2026-os idénye. A Brit Nagydíj előtt a világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli előnye tovább csökkent, ezúttal ráadásul több fő riválisát a hazai közönség is segítheti. A Red Bull újra bebizonyíthatja, hogy a fejlesztések következtében a Ferrari és a McLaren előtt van a helye.

Magyar Nemzet
2026. 07. 03. 6:25
George Russell of Mercedes and Max Verstappen of Red Bull Racing after the Formula 1 Austrian Grand Prix at Red Bull Ring in Spielberg, Austria on June 28, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki / NurPhoto via A
Russell és Verstappen Spielberg után Silverstone-ban is az első két helyen zárhat Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki
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A címvédő nagy lemaradásban van

A McLaren az 1966-os kezdetekre emlékezik meg az autók festésével, de a felszín alatt még nem minden tökéletes. Ezt tudják a konstruktőri címvédőnél is, elvégre Norris és Piastri a tavalyi fölény után idén egyelőre két-két dobogóval rendelkezik. – Legalább két hónap fejlesztési idővel le vagyunk maradva. 

Magunk között a többi vezetővel valójában három hónap fejlesztést emlegetünk, ennyit kéne behoznunk.

Csak így lehetséges: jobban és gyorsabban fejleszteni az autónkat a riválisainknál – jelentette ki Andrea Stella csapatfőnök.

Brit Nagydíjat a legelső, 1950-es Forma–1-es évad óta rendeznek, 1987 óta folyamatosan Silverstone az angliai bázis. Hamilton rekordot jelentő kilenc alkalommal nyert hazai pályán, de a tavalyi évben is örülhetett a közönség, hiszen a később világbajnok Norris ért elsőként célba. 2020-ban két versenyt is rendeztek itt, azzal együtt épp hatvan alkalommal hirdettek már győztest ezen a pályán – ezek közül csupán 22 alkalommal nyert a pole-pozícióból rajtoló pilóta. Ez az alacsonynak mondható győzelmi százalék részben a jellemzően kaotikus időjárásnak köszönhető, ám ez ezúttal nem várható: habár erős szelet jósolnak, de csapadék és hőség sem valószínű, 25 Celsius-fok környéki hőmérséklet lesz mindhárom nap délutánján. Így sem feltétlenül nézünk unalmas futamnak elébe.

A Forma–1-es Brit Nagydíj menetrendje

Péntek

  • szabadedzés 13.30
  • sprintidőmérő 17.30

Szombat

  • sprintfutam 13.00
  • időmérő 17.00

Vasárnap

  • futam (52 kör) 16.00

 

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