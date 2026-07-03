Hamilton elámult Verstappenéktől, riválisa mentális fölényben érkezett haza

A címvédő nagy lemaradásban van

A McLaren az 1966-os kezdetekre emlékezik meg az autók festésével, de a felszín alatt még nem minden tökéletes. Ezt tudják a konstruktőri címvédőnél is, elvégre Norris és Piastri a tavalyi fölény után idén egyelőre két-két dobogóval rendelkezik. – Legalább két hónap fejlesztési idővel le vagyunk maradva.

Magunk között a többi vezetővel valójában három hónap fejlesztést emlegetünk, ennyit kéne behoznunk.

Csak így lehetséges: jobban és gyorsabban fejleszteni az autónkat a riválisainknál – jelentette ki Andrea Stella csapatfőnök.

Brit Nagydíjat a legelső, 1950-es Forma–1-es évad óta rendeznek, 1987 óta folyamatosan Silverstone az angliai bázis. Hamilton rekordot jelentő kilenc alkalommal nyert hazai pályán, de a tavalyi évben is örülhetett a közönség, hiszen a később világbajnok Norris ért elsőként célba. 2020-ban két versenyt is rendeztek itt, azzal együtt épp hatvan alkalommal hirdettek már győztest ezen a pályán – ezek közül csupán 22 alkalommal nyert a pole-pozícióból rajtoló pilóta. Ez az alacsonynak mondható győzelmi százalék részben a jellemzően kaotikus időjárásnak köszönhető, ám ez ezúttal nem várható: habár erős szelet jósolnak, de csapadék és hőség sem valószínű, 25 Celsius-fok környéki hőmérséklet lesz mindhárom nap délutánján. Így sem feltétlenül nézünk unalmas futamnak elébe.