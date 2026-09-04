Huszonnyolc év magány után bravúr lenne egy vb-meccs győzelem

Egy biztos: a magyar női kosárlabda-válogatott az elmúlt 28 év legfontosabb és legnehezebb tornájára készül. Legutóbb, 1998-ban a 10. helyen zárta a vb-t, az eddigi legjobb helyezése pedig az 5. volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban. Egy újabb jó szereplés sokat lendítene a sportágon, nem beszélve arról, hogy feledtethetné a 2024 februárjában, Sopronban elszenvedett fájdalmas bukást az olimpiai selejtezőben.