juhász dorkakosárlabdamagyar női kosárlabda-válogatott

Huszonnyolc év magány után bravúr lenne egy vb-meccs győzelem

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Pénteken Berlinben kezdődik meg a női kosárlabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott 28 év után először vehet részt. Völgyi Péter csapata nagyon nehéz csoportba került a franciák, Nigéria és Dél-Korea társaságában a női kosárlabda vb-n.

Lantos Gábor
2026. 09. 04. 5:00
Juhász Dorka a magyar női válogatott kulcsembere lehet ezen a világbajnokságon
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Egy biztos: a magyar női kosárlabda-válogatott az elmúlt 28 év legfontosabb és legnehezebb tornájára készül. Legutóbb, 1998-ban a 10. helyen zárta a vb-t, az eddigi legjobb helyezése pedig az 5. volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban. Egy újabb jó szereplés sokat lendítene a sportágon, nem beszélve arról, hogy feledtethetné a 2024 februárjában, Sopronban elszenvedett fájdalmas bukást az olimpiai selejtezőben.

 

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