Megható emlékezés, így idézik meg Benkő Lászlót a halálának évfordulóján + videó

A zenészpáros kifejezetten hosszas ötletelés után belátta, hogy lehetetlen egyetlen dalt kiemelni az együttes monumentális életművéből, ezért úgy döntöttek, hogy három slágert gyúrnak eggyé. Az Ezüst eső, a Gyöngyhajú lány és a Fekete Pillangó hármasából született Medley-t Szűcs Norbert producer hangszerelte, aki gyerekkorában az Omega filmben is szerepelt, mint ifjú gitáros.

A medleyhez természetesen klip is készült, amit a Törökbálinti SuperSize Recordingban forgattak, ahol számos Omega sláger is készült.

Elképesztő atmoszféra árad azokból a falakból, ahol a zenekar is sokat dolgozott. Az eredeti terv szerint Kóbor János is szerepelt volna a klipben, aki jó szívvel vett volna részt a produkciónkban és mi is alig vártuk a közös munkát, de sajnos kórházba került és nem tudott részt venni a forgatáson. Bízunk benne, hogy rövid időn belül felépül, a gyógyulásáért mi is mindennap elmondunk egy imát