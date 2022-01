Fütyült Oxfordra

Most, hogy füllentős Bangóné ténsasszonyt kipenderítették a szocialista táborból, adódik a kérdés: mi lesz a másik zugközgazdász, Hajnal Miklós sorsa? Merthogy róla is kiderült, egy megveszekedett diplomája sincs, mindössze érettségivel rendelkezik. (Jóllehet pár éve a Hír TV egyik műsorában a szellemi sérültek hanyag eleganciájával közölte: „Magam is közgazdász vagyok, szóval tudnék itt a számokkal bűvészkedni.”) Vagyis a nyegle legény egy szimpla középiskolai végzettséggel veszi fel (azóta is) a BKK Zrt. felügyelőbizottsági elnöki posztjáért járó havi félmilliót. Látványos lebukása után hebegve, szipogva makogott a sajtónak – persze a tisztéről nem mondott le… Hajnal sorsa azért is érdekes, mert ő lesz az ellenzék közös jelöltje Budapest 3. számú választókerületében.

A sarokba szorult ifjú most ekképp kesereg közösségi oldalán: „Nemrég a Fidesz gyerekes lejáratásba kezdett ellenem. […] Dühös vagyok, mert méltatlan újra meg újra egy rágalommal foglalkozni. – Majd bicepszét feszegetve kiszól –: Pontosan tudom, hogy valójában ezt csak azért csináljátok, mert féltek.” Később a hazafiak mártírkosztümjét ölti magára: „Oxfordban tanultam filozófiát, politikát és közgazdaságtant, de utolsó évben abbahagytam a tanulmányaimat, amikor a megalakuló Momentum és az éppen zajló NOlimpia-kampány miatt hazaköltöztem” – írja Facebook-memoárjában. Mint az idegenben szolgáló magyar bakát hallanánk, akit megérintett Kossuth Lajos toborzó szózata: hí' a haza! Karnyújtásnyira az oxfordi diplomától az ifjú Hajnal Miki is otthagyott csapot-papot, hogy részese legyen a budapesti olimpiát megfúró párt első akcióinak.

Szem nem marad szárazon. A röhögéstől.

Borítókép: Hajnal Miklós (Fotó: MTI/Mónus Márton)