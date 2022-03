Nem mintha bárkinek is hiányzott volna, hosszú hallgatás után a minap megszólalt Jávor Benedek ökohazafi, Budapest Brüsszelbe telepített innovációs és klímaügyi frontembere – bármit jelentsen is ez a szabadidős titulus. Az egyszázalékos Párbeszéd politikusa egy online sajtótájékoztatón zord ultimátummal állt elő: felszólította a magyar kormányt, mondja fel mielőbb a Paks II beruházásról szóló szerződést. Emellett, miután a kabinet az elmúlt években elmulasztotta végrehajtani a szélerőművek gyakorlati tilalmát kimondó jogszabály visszavonását, most elvárja (ízlelgessük az ukázt: elvárja), hogy a döntéshozók készítsenek elő egy legalább háromszázmilliárdos éves költségvetésű épületenergetikai programot. Azt is parancsba adta a haragoszöld ember, hogy írjanak ki egy új, még a 2010-ben visszavontnál is nagyobb szélerőműtendert, de menten. Szélsebesen.

Beszéde végén a haragos ember figyelmeztetett: azok, akik korábban annyira erőltették a Paks II projektet, személyi konzekvenciákkal számolhatnak. Nem szeretne a helyükben lenni.

Elolvasván az Orbán-kormánynak kiszignált Jávor-napiparancsot, azon merengek: vajon mivel múlatja idejét brüsszeli székhelyén – immár két esztendeje – ez a tenyérbemászó, szereptévesztett ürge? Nem mellesleg, mire költi pazar irodájának 34 millióról 112 millió forintra emelt éves büdzséjét? Mi, itt csak annyit tudunk, cimborája, Karácsony Gergely főpolgármester azzal küldte ki annak idején, lobbizzon azért, hogy a kiszivárványosodott, romkocsmává ittasodott Budapest a kormányt kikerülve közvetlenül kaphassa meg az uniós pénzeket. A lé a lényeg.

Borítókép: Jávor Benedek (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)