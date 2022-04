Beakadt a lemez

A szabadságkutatók szerint a legsikeresebb évünk 2006 volt, azt kellene újra megcéloznunk. (Abban az évben mi is kutattuk a demokrá­ciát, de a gyurcsányi könnygázfüstben nem találtuk…) Mi idehaza úgy látjuk, a washingtoni megmondóemberek alkalmassága romlott, nem is kicsit. Rutinból és többnyire hozott anyagból dolgoznak, ráadásul mintha beakadt volna a lemez… Jót tenne nekik egy kis magyarországi kiruccanás. Élő egyenesben láthatnák: jé, a Fidesz-győzelmek dacára ma is zavartalanul uszíthat az ellenzéki sajtó, senki sem veszi el a Telextől a klaviatúrát, a Klubrádiótól a mikrofont, az ATV-től a kamerát, és a nagy fekete autó sem visz el senkit!

Borítókép: Soros György (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)