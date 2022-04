Csak a szokásos

Nyugtatnám a kollégát – Dehogy jön válság, Robi! Nem ti nyertetek –, de aztán látom, ő is ugyanezt mondja. Gunyorosan persze, a szokott panelekkel, Orbán-stadionok, Mészáros-gyarapodás stb. „Dehogy jön! Minden megy tovább a maga útján, ha vannak is nehézségek, azt majd Orbán és Mészáros megoldja. Ők tudják, mi az igazán fontos, mikor mire kell költeni. Most például elengedhetetlen felhúzni a Sándor Károly Labdarúgó-akadémia új utánpótlás-nevelési központjának létesítményegyüttesét.”

Gyerekeknek focipályát? Hallatlan! Csak elveszi a helyet a méhlegelőktől.

Valaki egyszer összeszámolhatná, hány ilyen huhogós cikk jelent meg eleddig a túloldal pénzügyi látnokaitól. Közös bennük a rezümé: Orbán Viktor csapatának záros határidőn belül harangoznak, game over. (Ebben a műfajban a GKI-s Vértes András aggodalmai a legveretesebbek: Megkezdődik a jövő felélése, A kormány miatt jön a recesszió, Stagnálni fog a gazdaság – nem lesz itt nagy javulás, Így nem fog felpörögni a gazdaság , Mélyponton van idén a növekedés stb. – vicces írás valamennyi.)

Robi kolléga sem akar lemaradni a humorszpartakiádon. Slusszpoénja frenetikus: „Ha van gázszerelő, nincs itt gáz.” Dől a publikum.