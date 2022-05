Viszolygott a paktumtól

A bemutató előtt erről is beszélgettünk. „Az MDF–SZDSZ-paktum vízválasztó volt – meséli. – Antall 1990 áprilisában a kormányozhatóság érdekében kötött egyezséget az SZDSZ-szel. Képtelen voltam elfogadni azt a paktumot, elvégre az MDF választott testületeinek, az elnökségnek és a választmány, akárcsak a parlamenti képviselőcsoportnak csak bólintania lehetett. Csakhogy más választásunk nem lehetett. Antall József kijelentette, ha nem fogadjuk el, nem vállalja a miniszterelnökséget.”

Kiss Gy. Csaba ezek után nem is vállalt országgyűlési képviselőséget. Három évre rá pedig a pártból is kilépett. Most csupán egy „egyszerű” Széchenyi-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár és MTA-doktor, aki úgy tartja: tanúságtétele kötelessége az utánunk következők előtt.

Borítókép: Antall József néhai miniszterelnök az MDF-s képviselőtársai körében (Fotó: MTI/Kovács Attila)