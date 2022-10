Árnyékkarrier

Nem akármilyen karrier Barkóczié. 2009-ben az újságok rendőri rovatában olvashattunk az akkor még szocialista színekben bűnöző jogerős garázdáról, aki évtizeddel később már az italozó habzóborász táskahordozójává, mára pedig Gyurcsányné árnyékminiszterévé lett – méghozzá az oktatási és kulturális poszton. Pillantsunk bele Barkóczi Balázs munkásságába! A legszembeötlőbb: hősünk kínosan ügyel arra, hogy minden létező Fidesz-kezdeményezést már az elején leszóljon, legyen az rezsicsökkentés, határvédelem, hagyományos családmodell, orosz vakcina, bármi. Egy tavalyi ATV-műsorban azon merengett, meddig tolerálhatja a társadalom, hogy olyan alaptörvényt kényszerítenek rá, amely korlátozza bizonyos rétegek alapvető alkotmányos jogait. (Például az óvoda-, iskolalátogatásokra készülődő LMBTQ-érzékenyítőkét.) Árnyékexcellenciás uram komoly gondot fordít az egyházak megzabolázására is, nincs kibékülve a klérus Biblia-értelmezésével. Egy alkalommal Takaró Mihály irodalomtörténésznek is nekirontott, aki kijelentette – ki merte jelenteni –, hogy a kommunista kor elhazudta a nemzeti-konzervatív szerzőket. Tovább is van, mondjam még?