Turáni Berg

Jómagam Berg Dániel nevével akkor találkoztam először, amikor még 2018-ban, az előző választáson, Somogy megyében megmérette magát a voksoláson, s lett tök utolsó (1,67 százalék). Meg az is megmaradt bennem, amikor hősünk, mint a szabad piacgazdaság elkötelezettje, az élelmiszerárstop kapcsán oktatta ki a kormányzatot, mondván, Orbánék a legsötétebb kommunista időket idézve nyúlnak bele a piac működésébe.

„2024-ben az lesz a feladatunk – összegez most Berg stratéga –, hogy kiálljunk egy erős, élhető és európai Magyarországért, és még jobban visszaszorítsuk az Orbán-féle populistákat mind európai, mind pedig országos szinten, blablabla.”

Egyébként elég furcsán hangzott ez a „turáni átok” ennek a zálogházi becsüsre hajazó Bergnek a szájából, aki odaát, New Yorkban született, sőt harmincnégy esztendejének nagyobbik részét is ott töltötte. A nagy mellényt is ott szabhatták rá.

Borítókép: Berg Dániel, a Momentum elnökségi tagja (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)