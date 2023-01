Most, hogy végéhez közeleg a baloldali riválisok felszalámizása, a felemás emlékezetű jobboldali expolitikusok „érzékenyítésével” próbál tovább izmosodni a Demokratikus Koalíció. Ennek jele, hogy újabban egykori MDF-es politikusokat hívnak be a DK-tévébe egy kis szenvedélyes nevetgélésre. A január 6-i adás vendége az a Bod Péter Ákos volt, aki az Antall-kormányban ipari miniszterként dolgozott, később jegybankelnök lett, sőt még az első Orbán-kormány idején is a nemzeti oldalon találjuk mint tanácsadót. Csak akkor gondolta újra hovatartozását, amikor elküldték a Századvég folyóirat szerkesztőségéből… (Azóta már olyat is mondott, hogy Orbán Viktor marxista mantrákat ismételget, amikor munkaalapú társadalomról, újraiparosításról, a nyugati spekuláció veszélyeiről beszél.) A filmsztármosolyú Palotás Jánost is láthattuk a Gyurcsány-tévében. Ő 1990 és 1994 között a Vállalkozók Országos Szövetségének elnökeként volt az MDF-frakció tagja, ám amikor elbukott a nemzeti oldal, Palotás eltűnt, mint az aranyóra… (Igaz, 2021-ben bejelentette, hogy újra megméreti magát a politikában, de az „Orbán hazudik!” szlogennel nem jutott messzire, tökutolsó lett a körzetében.)