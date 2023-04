Lakájnézet

– Már az első Fidesz-kormány alatt komoly problémák voltak, például amikor 2001. szeptember 11-e után Csurka István „antiszemita megközelítéssel” kijelentette, a támadásért az USA külpolitikája is felelős. Ám Orbán az amerikaiak többszöri figyelmeztetése ellenére sem volt hajlandó elhatárolódni a MIÉP-elnöktől. (Rá­adásul amerikai F–16-os gépek helyett svéd Gripeneket vásárolt Magyarország. Hallatlan.)

Az is elkeseríti Katona lakájt, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter „durva megjegyzéseket tesz az amerikai diplomáciára, sőt a jelenlegi elnökre”. Arról nem beszélve, a kormánysajtó miket ír Bidenről, még a szellemi képességeit is kétségbe vonják. Erre egész Magyarország ráfizet – emeli fel mutatóujját a szervilis ember –, az utóbbi években az Egyesült Államokból, sőt már az unióból is alig jönnek befektetők. Mára csak kínaiak meg más ázsiaiak jönnek hozzánk a rémes akkumulátorgyáraikkal.

Kis történelem. Katona Tamást annak idején maga Láriferi penderítette ki a kormányából. Gondolom, a rengeteg eszéért.

Borítókép: Katona Tamás (Fotó: YouTube)