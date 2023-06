Bíróviccek

Az elrettentő ítélet már akkor előrevetítette, az elégedetlen ifjúság a jövőben is föl-föllátogat majd a Sándor-palota környékére, ha kunsztokat kíván előadni. Húszezerért a hülyének is megéri, ráadásul nem kizárt, a tévé is adja majd.Az egész onnan jutott az eszembe, hogy minap a bíróság első fokon felmentette Fekete-Győr András momentumos honatyát, aki 2018-ban füstgyertyát dobott a Kossuth téri rendőrsorfalra.