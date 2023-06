Fogást keresett

A fáradtság jelei mutatkoznak Gábor György írásain. A DK szellemi műhelyének vezetője (fő műve: A politikusi fallosztól a biblikus spermáig) minap Orbán Viktoron próbált fogást keresni a Klubrádióban. Az ember szinte megsajnálta a kifulladt fekáliamixert.

Szegény most azt próbálta belénk magyarázni, mennyire hazug húzás a kormányfőtől, hogy az állampapírba fektetett megtakarítások biztonságáról győzködi a lakosságot. A Kárpát-medence Odüsszeusza című írásában elképesztőnek tartja Orbán Viktor érveit: „Az segít az országnak, aki a megtakarításait államkötvényben vagy kincstárjegyben tartja.” Emberünk Nietzschét idézi, aki valahol arra hívta fel a figyelmet: a görögök Odüsszeuszban azt csodálták, hogy remekül hazudott, mindenből győztesként tudott kikerülni, szellemes volt, remek képességekkel rendelkezett, saját társait folyton menteni igyekezett és maximálisan alkalmazkodó volt. Innen nyomban a magyar kormányfőre tér át a szerző: „Az állampapírba fektetett megtakarítások biztonságát maga az igazmondó, nyájas és igazságos Orbán Viktor szavatolja, meg biztosan a hamvas lelkületű Rogán is, meg a velejéig szeplőtelen Szijjártó is, meg akit csak óhajt a magyar nép, mindent garantálnak a mi kedvünkért!”

Megjegyzem, a világ nem a hazug, hanem a leleményes ­Odüsszeuszt csodálta, azt a hőst, akinek kalandról kalandra mindig volt egy-egy remek megoldása. Vagyis a párhuzam – a szerző szándéka dacára – csöppet sem sértő. Ellenkezőleg. Emberünknek talán inkább az fáj, hogy Orbán Viktornak hitele van. Nem úgy, mint főnökének, Gyurcsány (Hazudtunk reggel, éjjel meg este) Ferencnek.