Fapados szövegek

Hogy tetszik-e a helyieknek, nem tudom, mindenesetre a szivárványszínű, térdelő Szabadság-szobor után ezúttal egy szivárványos köztéri padot adtak át a Ferencvárosban. A Tompa utca egyik, már meglévő padját mázolta át vitaindító színezetűre a Soros-pénzből futtatott Amnesty International Magyarország és a kerületi önkormányzat lelkes aktivistái. Mint az avatóünnepségen megtudtuk, a kirekesztetteknek készült a pad, hiszen ma Magyarországon a lakosság tíz százaléka nem fejezheti ki szeretetét a párja iránt. (Gondolom, a Publicus Intézete készítette a felmérést.) A ceremóniával kapcsolatban Döme Zsuzsanna, a kerület kutyapárti alpolgármestere közösségi oldalán nyugtatta meg a kerület közönségét: „Ha valaki provokációt látna ebben, szeretném megnyugtatni: a gyerekek e padban egy színes padot látnak és azt az alap emberi üzenetet, amit a kedvenc, nem ledarálandó mesekönyveikben is.”

Alpolgármester asszonynak a drogliberalizáció is szívügye. Még a kutyapárt sem létezett, mesélte, ő már ott kavart Juhász Péter kendermagos brigádja körül. Később pedig a kétfarkúakat is meggyőzte, álljanak a kirekesztett marihuánafogyasztók élére. Azóta kétfarkúék leghőbb vágya (a fű legalizálásán túl), hogy okos drogpolitika legyen érvényben idehaza. Úgy tartják, beszélni kellene erről, mert a témát sokan démonizálják, a politika és a média jelentős része pedig torz képet fest róla. Döme Zsuzsannáék a szabadság lábbal tiprását látják az Orbán-kormány mostani drogpolitikájában. Liberális embernek ma fű sem nő… Szegény ferencvárosi fogyasztók is többet érdemelnének.

Zsuzsanna asszonynál feltétlenül többet.