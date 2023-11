Egy hernyótalpas hajnal

Ágyúdörgésre ébredt az ország hatvanhét éve ezen a reggelen. Ami a levegőben lógott, az 1956. november 4-én bekövetkezett: a szovjet ármádia elözönlötte Magyarországot. Úgy jöttek be, hogy valójában ki sem mentek… Szemfényvesztés volt a korábbi „kivonulás”.

Lehetett-e szemernyi kétség, hogyan végződik a vörös bejövetel?

Az utcakövekből barikádot emelő pesti srácoknak és a harcot vállaló vidéknek esélye sem lehetett a páncélos hordával szemben. Az ellenállásra buzdító hazug Nyugat magunkra hagyott, sietve biztosította a barbár terrorállamot: nem kíván beavatkozni a kommunista blokk belügyeibe.

Hosszú napokon át folyt a „rendcsinálás” és a vér. Aki addig nem ismerte a kommunizmus igazi arcát, akkor megismerhette. „Nem vezet köztünk senkit a bosszúállás szelleme, s ezt nem tűrjük meg semmiféle helyi szervnél, beosztottnál sem” – jelentette ki több rádióbeszédében is az új miniszterelnök, a szovjet tankok fedezékében visszasunnyogó Kádár János. –

„Egyetlen dolgozónak sem lehet bántódása amiatt, mert az október 23-án kezdődött tömegmegmozdulásokban részt vett, ezt betartjuk és mindenkivel betartatjuk.”

És nem nyílt meg alatta a föld…

Ügyes idomár és nagy illuzionista volt a hazáját eláruló gerinctelen Kádár. Mihelyst megerősödve érezte magát, máris százakat küldött bitóra, tízezreket börtönbe, internálótáborokba, miközben kétszázezer magyar ember hagyta el a hazát.

Azt még a legelkeseredettebbek sem gondolták azon a rettenetes hajnalon, hogy az „ideiglenes” megszállók még harmincöt évig maradnak. Nyomukat ma is látjuk, kései tanítványaik még most is igét hirdetnek.