Barlangrajzok

Azok a rajzai a legnépszerűbbek, amelyekkel a jelenlegi rendszert, elsősorban Orbán Viktort támadja, magyarázza Pápai Gábor, a Népszava karikaturistája a KlikkTV Tíz című műsorában. „Alacsonyabb szinten”, mondja, előfordulnak felháborodások, de a miniszterelnök még nem rea­gált. Pápait jó érzéssel tölti el, hogy ebben a mostani vezérelvű társadalomban rajzban fogalmazhatja meg sokak véleményét. – Ha az Alkotmányvédelmi Hivatal beindul – teszi hozzá sokat sejtetőn –, akkor a régi rendszerben szerzett tapasztalatainkra ismét szükség lesz.

Alighanem a Magyar Újságírók Országos Szövetségének karikaturista szakosztálya is kedveli Pápai munkáit, ellenkező esetben aligha neki ítélte volna három esztendeje az év legjobb karikatúrája díjat. A Müller Cecí­liát ábrázoló „műalkotáson” az országos tiszti főorvos látható, amint a keresztre feszített Jézus mellett állva azt mondja: „Alapbetegsége függőséget okozott.” (Gondolom, a főorvos asszony nyakláncán függő kereszt adhatta Pápainak a művészi ihletet.) Az „alkotás” miatt beperelt rajzolót a Fővárosi Törvényszék felmentette, „jópofának” ítélve a rajzot. A bírónő széles mosollyal azt is hozzátette: az átlag magyar állampolgár is viccként fogta fel a rajzot. (Felmérésének forrását nem említette.) Még le sem csengett a provokációt követő felháborodáshullám, Pápai alkotó máris újabb „remek témát” talált. A Trianon-centenáriumra készített Száz év magány című karikatúra egy epeömlött „művész” kórlapja: a csonka-Magyarország-alakú gödör szélén, az elcsatolt részeken álló emberek lekiáltanak a mélybe: „Nem akarnak feljönni?” Lentről a válasz: „Nem, nem, soha!”

Az ilyen emberek járnak a temetésekre röhögni.