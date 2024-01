Most meg azon háborog Magyar Bálint, az SZDSZ egykori elnöke, hogy a magyar ellenzék miért nem használja a maffiaállam kifejezést az Orbán-kormányra, holott azt még „a Marika néni is megértené”. Egy Me­dián-felmérés is megállapította, hogy a legtöbb baloldali szavazó a „maffiaállam” kifejezéssel jellemezné a kormányt, tehát az ellenzéknek ezt a retorikát kellene használnia. „Falun azt értik, amikor maffiaállamról beszélünk, mert abban szerepel egyfelől az önkény és a hatalmi erőszak, másfelől a rablás.” A Nyugat-Európában is sűrűn haknizó „Magyarország-szakértő” kedvenc vesszőparipája, hogy idehaza nem kormány van, hanem bűnszervezet, amelyet Orbán Viktor irányít. A magyar állam egy félautokrata, puhán diktatórikus, parazita képződmény, választói rasszisták, miniszterelnöke pedig legitimálta az országban az antiszemita és rasszista nyelvezetet. A kormány lop, a vidéki bunkó – továbbra is ez a slágere a 2010-ben közfelkiáltással pöcébe küldött szabad demokraták megmondóemberének. Nem unja. Sem ő, sem arrogáns cimborái nem tanultak a négyszer kétharmadból, eltökélten küzdenek az ötödikért. A vidék elmaradott, suttyó, műveletlen, iskolázatlan emberek gyülekezete és a többi. (Szemben a tűzeszű DK-s panelprolikkal meg a maszopos ganglakókkal. Ők ám az entellektüel!)

A kritika lepereg a tenyérbe mászó emberről. „Figyu, Bálint! Titeket már réges-rég elküldtek a halál vesszejére. Nem ment át a javaslat?” Egy kommentelő a hátrahagyott sok száz milliós SZDSZ-adósság után érdeklődik: „Kifizetitek végre, vagy leülitek? Ha lenne csöppnyi tartásotok, már fejest ugrottatok volna a pottyantósba.” Arra várhatunk.

Borítókép: Magyar Bálint (Fotó: YouTube)