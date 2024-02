A Klubrádió rendre megtalálja a magyarság tenyérbe mászó provokátorait. Nemrég Sik Endre szociológus magyarázta el a Reggeli személy című műsorban, milyen a mai „ideális” magyar. – Túlnyomó részünk magyar, túlnyomó részünk fehér, túlnyomó részünk katolikus, és ezért úgy gondoljuk, hogy ez az ember – magyarázta. – Vallásos, paraszti, nem is csak utóparaszti, aktívan paraszti társadalomban még inkább jelen van – majd itt még egy lapát gúnyt rak rá: – Picit közelebb állunk, ha ezt egy fejlődési sornak képzeljük el, a hagyományos barbársághoz. Sik antropológus korábban a Népszavának is mondott hasonlókat. A kormánypárti szavazókról például ezt: „Úgy vannak vele, ha nem muszáj gondolkodni, akkor minek?” (Mintha a DK-s Niedermüller Péter rémisztő képződményes szövegét hallanánk vagy korábbról Landeszmann rabbi bőgatyás, fütyülős barackos nyilatkozatát.)

Szakmáját tekintve pszichológus lenne egy másik provokátor, Varga Zoltán, aki korábban mások mellett Gyurcsány Ferenc tanácsadójaként tűnt fel a politika peremvidékén; minap mindenesetre már jövendőmondóként hirdette az igét a Klubrádióban, ahol Orbán Viktor leendő életútjáról tájékoztatta a hallgatókat. „Szerencsétlen sorsú embernek tartom. Mert amit csinál és még csinálni is fog, annak az ő életében is lesz vége, nem lesz mindig ebben a pozícióban, és visszanézni egy ilyen múltra, egy ilyen környezetre, amit teremtett. Ceausescura gondoljunk, hát borzasztó halála volt annak az embernek.”

Aligha véletlen, hogy ez a Varga ember Gyurcsány tanácsadója volt.

Vagyis ha Ferinek gondja volt, szaladt a Vargához.