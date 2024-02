Botrány: Gyurcsány egykori pszichológusa porig alázta Lázárt, majd Ceausescuhoz hasonlította Orbánt

Előhúztak régi felvételeket róla és azt elemezgették rosszindulatúan, tisztán politikai célzattal, jó ballib szokás szerint a szakmaiság látszatát keltve. Nagyon sok minden elhangzott a műsorban, amelynek minden szava sértő volt, de érdemes kiemelni pár részletet a beszélgetésből:

„[…] Szerencsétlen sorsú embernek tartom. Mert, amit csinál és még csinálni is fog, annak az ő életében is lesz vége, nem lesz mindig ebben a pozícióban és visszanézni egy ilyen múltra, egy ilyen környezetre, amit teremtett... […] Ez az ember már nincs a reális világban. […] Mi lesz majd akkor, ha majd egy bottal a kezében totyog hetvenévesen. – Menjünk oda, mondják és verjük agyon. […] emögött meghúzódik egy gyomorszorító félelem. […] Ceaucescura gondoljunk, hát borzasztó halála volt ennek az embernek, tegnap még igazán ura volt 20 millió embernek. […] Azt mondták neki, hogy most halálra ítélünk, de nem is hitte el abszurdum volt a számára. […] Ettől csak félni lehet.”