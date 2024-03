Kincsünk: Kincsem

Aki az emberek között Puskás Öcsi, az a lovaknál Kincsem: a valaha élt legismertebb magyar. A magyar csodaló százötven éve, 1874. március 17-én született Blaskovich Ernő tenyésztő tápiószentmártoni birtokán. Ötvennégy alkalommal állt rajthoz Európa tizenhárom versenypályáján és mindannyiszor győzött. Teljesítményét soha egyetlen versenyló sem tudta felülmúlni. Sikereinek értékét emeli, hogy törékeny kancaként a szilaj méneket is maga mögé utasította. Nem meglepő, hogy több művészi alkotás is készült róla, életnagyságú bronzszobra – Tóth Béla munkája – a budapesti Kincsem Park bejáratánál áll. Emlékét a bécsi, a baden-badeni és a hazai versenypályán a Kincsem-díj őrzi. (Még olyan országokban is neveztek el róla futamot, ahol meg sem fordult.)