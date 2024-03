Megint színház

Már megint egymásnak feszül a Momentum és a DK – most azon megy a bruszt, hogy a sikertelen egyezkedés után legyen vagy ne legyen előválasztás a közös ellenzéki jelölt személyéről Győrben, Szigetszentmiklóson és Dunakeszin. A DK szeretné, ha lenne, a Momentum nem szeretné. Természetesen csak műbalhé az egész, a végén úgyis Láriferi dönt. A választóknak szól a műsor.

Azért így is érdekes a történet. A Gyurcsány-pártot ugyanis az a Varju László képviseli, akinek legfrissebb titulusa: garázda bűnöző. (Erről bírósági ítélet szól, ráadásul – egyebek mellett – épp egy ide kapcsolható ügyben: a DK-s gonosztevő a 2018-as választás előtt megpróbált rávenni egy másik jelöltet, hogy lépjen vissza az ő javára.) Varju most azt magyarázza, ha az ellenzék nem egy közös jelöltet, hanem több külön jelöltet indít bárhol, vereségre van ítélve, mert nem a többség győz, hanem a legtöbb szavazatot kapó jelölt. Arra kéri a Momentumot, ne féljen a választók akaratától, adja az emberek kezébe a döntést. (Mily nemes gondolat!)

Igen ám, csakhogy momentumék frontasszonya, Donáth Anna pár hónapja egy lánglelkű dolgozatában kijelentette: helytelennek tartja Gyurcsány Ferenc stratégiáját, amely gúzsba köti az ellenzéket. Pártja nem akar a Demokratikus Koalíció „KDNP-je lenni”. Különben is – írta – a DK hazugsággal kampányol, és a kritikára fittyet hányva tévedhetetlennek hiszi magát.

Persze ez is csak színház volt. Láttunk már ilyen momentumos „kiállást”. A 2022-es bukás után például azt harsogták: nem veszik föl a mandátumukat, mert nem lesznek a Fidesz díszellenzéke egy látszatparlamentben. Aztán mégis fölvették, hisz pénz is jár hozzá…