Még egy tanácsos

A leharcolt ember most azt javasolja Karácsonynak, hogy hirdesse meg az általa egyszer már sikerre vitt Összefogás programját, amely a főváros hétéves fejlesztési tervén alapult. (Sikerre vitt program? Ja, igen, ezt mondogatta mindig, amikor a 4-es metró félkész vájataiban szelfizgetett a fúrópajzzsal.) Korábban is javasolt már hasonló marhaságokat a metróhuzatot kapott ember. Egy ízben egyenesen arra próbálta rávenni az ellenzéket, hogy ne tartsák be a törvényeket; nagyobb az esélyük, ha a polgári engedetlenség eszközéhez nyúlnak, ha elmennek a falig.

Pontos a komment: „Elmenni a falig? Könnyű ezt mondani onnan, a gumiszobából.”