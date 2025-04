Felelőtlen kalandor próbált meg bejutni a halálszigetre

A felelőtlen kalandor, Mikhajlo Viktorovics Poljakov amerikai YouTuber, aki azzal szerzett korábban hírnevet magának rajongói között, hogy Afganisztánba utazva fanatikus tálibok társaságát kereste, most azzal szerette volna tovább öregbíteni kétes hírnevét, hogy az Andamán-tengeren fekvő Északi Szentinel-szigetre hatolt be illegálisan, hogy a világ legveszélyesebb törzsével találkozzon.

A felelőtlen kalandor, Mikhajlo Viktorovics Poljakov amerikai YouTuber nem csak a saját életét tette kockára Fotó: @Neo-Orientalist/YouTube

A felelőtlen kalandor hatósági tiltás ellenére lépett partra a halálszigeten

Korábban már mi is írtunk az életveszélyes halálszigetről, ami az Andamán-tengeren fekvő Nicobar-szigetcsoporthoz tartozik. A Bengáli-öböl déli részén fekvő 74 négyzetkilométer kiterjedésű Szentinel ugyan közigazgatásilag Indiához tartozik, ám a sziget buja trópusi vadonjában kőkorszaki viszonyok között élő és gyilkos hajlamú szentineléz törzs gyakorlatilag a világtól teljes elzártságban éli a mindennapjait, sok-sok évszázad óta. A szentinelézek agresszív elszántsággal védték mind a múltban, és védik mind a jelenben is szigetüket mindenféle betolakodóval szemben.

Az Észak-Szentinel-szigeten élő őslakos törzs eredetéről és lélekszámáról csak keveset lehet tudni. A szentinelek más Andamán-szigeteki népcsoportokkal együtt a negritók közé tartoznak, akiket alacsony termet, sötét bőr és gyapjas, göndör fekete haj jellemez. A sziget teljes lakosságát 400-500 főre becsülik.

Ennek tudható be, hogy ugyan a sziget Indiához tartozik, de a lakói gyakorlatilag területenkívüliséget élveznek. A delhi kormány még 1996-ban védett területté nyilvánította Észak-Szentinelt, és a bennszülöttek háborítatlanságának érdekében megtiltotta a sziget felkeresését.

Észak-Szentinelt a világ legveszélyesebb szigetének tartják vad őslakói miatt Fotó: Times of India

A hatósági tiltás ellenére az elmúlt években többen is megkísérelték a szigetre való bejutást, ami többnyire tragikusan végződött számukra.

Ez sem szegte kedvét azonban az orosz származású amerikai kalandornak, Mikhajlo Viktorovics Poljakovnak, hogy a hatósági tiltásra és a korábbi tragikus kapcsolatfelvételi kísérletekre fittyet hányva felkeresse a rossz hírű szigetet.

A kaland nem hatotta meg a rendőrséget

A 24 éves férfi március 26-án érkezett meg Port Blairbe, az Andamán- és Nicobar-szigetek fővárosába, és három nappal később indult el illegálisan a tiltott szigetre. Március 29-én hajnalban távcsővel és síppal felszerelkezve egy kis gumicsónakban tette meg a közel 42 kilométeres tengeri utat Kurma Dera Beach-től Észak-Szentinelig. Délelőtt 10 óra körül érte el a sziget északkeleti partját, majd elkezdte a sípját fújni, hogy felhívja magára a bennszülöttek figyelmét.

Szentineléz harcosok. Poljakov a sípját fújva igyekezett felhívni magára a benszülöttek figyelmét Fotó: Explorersweb

Miután egy órán át csónakázott a part mentén anélkül, hogy megmutatták volna magukat a harcias szentinelézek, úgy döntött, hogy kiköt és öt percre kimegy az életveszélyes szigetre. Poljakov ki is szállt a csónakjából, videót készített és mintákat gyűjtött a parton,

majd búcsúzóul egy doboz diétás kólát és egy kókuszdiót hagyott hátra ajándékként a még ekkor sem mutatkozó bennszülöttek számára.

A YouTuber szerencsésen végződött kalandja azonban cseppet sem nyűgözte le az indiai hatóságokat, mivel a szentinelézeket a világ egyik legelszigeteltebb és legsebezhetőbb népcsoportjaként tartják számon. Az 1996-os kormányrendelet kiadásának éppen az volt a legfőbb célja, hogy megvédje a törzset az olyan behurcolt betegségektől, mint például a kanyaró vagy az influenza, amelyek könnyedén megtizedelhetnék a sziget bennszülött lakosságát, mivel ezekkel szemben nincs semmiféle immunitásuk.

Nem csak a saját biztonságát veszélyeztette

A helyi rendőrség szerint Poljakov jól előre megtervezte az útját, mert előzetesen tanulmányozta a tengerjárás viszonyait, az árapályt és a lehetséges kikötési pontokat, még azt megelőzően, hogy megpróbálta volna elérni a szigetet. Miután kikötött és körülbelül öt percet töltött a parton, este 7 óra körül visszatért Kurma Dera strandjára, ahol helyi halászok felismerték, és értesítették a hatóságokat.

Ezen az apró csónakon jutott el Poljakov a halálszigetre Fotó: Police Handout

Visszaérkezése után a rendőrök letartóztatták Poljakovot, a csónakját lefoglalták, valamint elkobozták a szigeten készült felvételeket tartalmazó GoPro kameráját. A nyomozók annak a Port Blair-i szállodának a személyzetét is kihallgatták, ahol a felelőtlen kalandor megszállt, hogy feltérképezék mozgását a régióban.

Az Andamán- és Nicobar-szigetek rendőrségi főigazgatója megerősítette Poljakov őrizetbevételének hírét.

Az incidens komoly felháborodást váltott ki az őslakosok jogvédő csoportjaiban. Caroline Pearce, a Survival International igazgatója meggondolatlannak és veszélyesnek ítélte Poljakov cselekedetét. Azt nyilatkozta, hogy a férfi nemcsak a saját biztonságát, hanem a szentineléz törzs életét is veszélyeztette. "A külvilággal nem érintkező embereknek nincs immunitásuk a gyakori civilizációs betegségekkel szemben" - mondta Pearce, akit a Mirror idéz.

Poljakov a tálibok között Fotó: @Neo-Orientalist/YouTube

Poljakov tettét amiatt is felelőtlennek tekintik, mivel 2018 novemberében - az utolsó ismert kapcsolatfelvételi kísérlet során -, a törzs megölte John Chau amerikai misszionáriust, aki szintén illegálisan lépett Szentinel szigetére. Poljakovnak azonban nem ez az első botrányba fulladt kalandja. Miután tavaly Afganisztánban járt, videósorozatot tett közzé YouTube csatornáján "A tálibok által ellenőrzött Afganisztán amerikai szemmel" címmel, amiben az ott töltött három hetet és a helyi emberekkel való találkozását dokumentálta. Ebben olyan felvételeket is közzétette, amelyeken gépfegyverrel a nyakában pózol a Talibán harcosaival. "A sok ország által terrorista csoportnak nyilvánított tálibok szigorú teokratikus rezsimet tartanak fenn, amelyben tilos a zene, a tánc, a nők oktatása, a borotválkozás, a születésszabályozás és még az arcok ábrázolása is. Csatlakozz hozzám a világ egyik legveszélyesebb és vitathatatlanul legkonzervatívabb országában" - e szavakkal promotálta az afganisztáni kalandjairól forgatott és szintén sokakat felháborító videóját. Arról egyelőre még nincsenek hírek, hogy mi lesz a sorsa Poljakovnak a felelőtlen Szentinel-szigeti kalandja miatt.

A világ legelzártabb szigetére lépni nemcsak tilos, de roppant veszélyes is, mert: