Az Alföld titokzatos építményei régebbiek, mint az egyiptomi piramisok

Régebbiek, mint az ókori kelet monumentális építményei, ráadásul itt vannak magyar földön, de ennek ellenére a közvélemény mégis alig tud valamit az Alföld rejtélyes ősi építményeiről, a kunhalmokról.

Az Alföld „piramisai” régebbiek, mint az egyiptomi fáraók síremlékei Fotó: Várkonyi Tibor/Wikimedia Commons

Régebbiek az egyiptomi piramisoknál is

Már ősidők óta ismertek a magyar Alföldnek azok a titokzatos dombszerű építményei, amit hosszú évszázadok óta kun vezérek halomsírjaiként tart számon a népi emlékezet. A kunhalom elnevezés egyébként csak a nyelvújítás korában, a XIX. század elején vált általánossá.

Egy kunhalom, a tetejére épített szélmalommal Fotó: Wikimedia Commons/Lilly 15

A híres történész és nyelvújító Horváth István volt az, aki az 1825-ben kiadott művében elsőként nevezte kunhalmoknak ezeket az ismeretlen eredetű dombokat az alföldi mondavilág hagyományát követve,

holott a helyiek halomként vagy laponyagként emlegették maguk között e misztikus építményeket.

Jerney János XIX. századi magyar ős- és nyelvtörténész szerint a kunhalom elnevezés sohasem volt használatos az alföldi nép körében, ami az irodalomból került át a mindennapok szóhasználatába.

A kun származású magyar uralkodó, IV. (Kun) László király és I. Rudolf császár találkozója. A türk eredetű kunok a XIII. század elején vándoroltak be Magyarországra Fotó: Wikimedia Commons/Than Mór

Csak a XX. század elején elkezdett tudományos igényű régészeti feltárások bizonyították be a népi hiedelemmel szemben, hogy e mesterséges halmok sokkal korábban keletkeztek a kunok XIII. század eleji bevándorlásánál.

A kunok egy olyan török nyelvű népekből, kipcsakokból, ázsiai kunokból és sárga ujgurokból álló és a XI. században létrejött nomád törzsszövetség volt, ami kalandozásaival bő egy évszázadon át nyugtalanította a keleti szláv, magyar, lengyel és bizánci területeket. Miután a törzsszövetséget a Mongol Birodalom szétverte, a kunok a Magyar Királyság területén telepedtek le a XIII. század első felében.

Alig ismert, hogy az agrárminisztérium erre felállított kataszterében eddig több mint 1500 katalogizált kunhalmot vettek nyilvántartásba,

ám a tényleges számuk ennél jóval magasabb lehet; szakértői becslések szerint hajdanvolt számuk a 40 ezret is megközelíthette. De még az eddig katalógusba vett bő 1500 kunhalom alapján is messze Magyarországon található a legtöbb ilyen jellegű építmény egész Európában.

De mik is ezek a rejtélyes építmények?

A kunhalmok általában 5-10 méter magas és 20-30 méter átmérőjű lapos kúp- vagy félgömbszerű mesterséges földhalmok, amik legtöbbször a víz közelében, de jó néhányszor víztől távolabb is megtalálhatók legnagyobb számban a Nagy-Alföldön, kisebb részt pedig a Nagy- és a Kiskunság területén. Győrffy István akadémikus, egyetemi tanár, a neves néprajzkutató szerint a távoli múltban többfajta funkcióval rendelkeztek; nagy százalékban sírdombok (kurgán), kisebbrészt pedig őrdombok, illetve határhalmok lehettek.

A kunhalmok között akadnak olyanok, amiket még az újkőkorban emeltek Fotó: Kispál Zoltán/Wikimedia Commons

A modern archeológiai kutatások feltárták, hogy a legkorábbi kunhalmokat még a neolitikumban, vagyis az újkőkorban emelték. A rézkorban – ismeretlen okból – megszűnt a kunhalmok építése, hogy a bronzkorban ismét feléledjen ez a szokás. A bronzkorból különösen nagy számú kunhalom ismert, és ekkor jelentek meg az első, kifejezetten temetkezés céljára emelt földépítmények is. A népvándorlás korában a Kárpát-medence területére érkezett lovasnomád népek, így többek között a szarmaták és a szkíták is a már meglévő ősi kunhalmokat használták tovább a saját kultikus és temetkezési céljaikra. Ipolyi Arnold a tudós főpap, a Kisfaludy Társaság tagja és a Magyar Tudományos Akadémia igazgatója még törökszentmiklósi plébános korában kezdett el foglalkozni e rejtélyes építmények históriájának kutatásával.

A tudós főpap, Ipolyi Arnold portréja Fotó: Wikimedia Commons/Benczúr Gyula

Ipolyi szerint ezeket helyesen nem is kun-, hanem hunhalmoknak kellene nevezni, mivel feltevése szerint ezeket Attila hunjai emelhették, hiszen itt, az Alföld területén volt az V. század derekán a hunok törzsszállása. Noha ezeket az elképzeléseket a modern tudomány eredményei nagyobbrészt már meghaladták, de ezek a korai tudományos viták is jól jelzik, hogy milyen nagy érdeklődést váltottak ki a múltban is az Alföld titokzatos „piramisai”.

Még ma is fedeznek fel ismeretlen kunhalmokat

A modern tudomány álláspontja szerint a kunhalmokat kisebbrészt az őskorban, jelentős részüket pedig az ókorban és ismét csak kisebbrészt a honfoglalás korában emelték kultikus, áldozó- és temetkezési építményekként. Súlyos járványok és nagyobb háborúk idején, amikor nagyszámban haltak meg az emberek, a kunhalmok a tömeges temetkezések színhelyévé váltak, a középkorban néhányat pedig lakó- vagy templomdombként használtak. Ez utóbbi hagyományt követve ma is vannak olyan kunhalmok, amelyeken kálvária, feszület vagy harangláb áll.

Néhány kunhalmon még ma is feszület vagy kálvária áll Fotó: Pinterest

A középkorban a sík területből kiálló halmok kitűnő viszonyítási pontként szolgáltak a birtokhatárok kijelölésében, ennek köszönhető, hogy jó néhány ilyen mesterséges földhányásról a királyi oklevelek is megemlékeznek. Az idők folyamán sok kunhalom megsemmisülhetett részben a mezőgazdasági művelés elterjedése, részben pedig az erózió miatt, ám akkora volt a számuk, hogy időnként napjainkban is rábukkannak egy-egy mindeddig ismeretlen kunhalomra. Legutóbb 2022 tavaszán a szolnoki Damjanich János Múzeum archeológusai a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával együttműködve tártak fel egy Kengyel község határában felfedezett kunhalmot.

A Damjanich János Múzeum régészei a kengyeli kunhalom feltárása közben Fotó: Nagy Gábor/Hortobágyi Nemzeti Park

Mivel a kengyeli kunhalmot korábban mezőgazdasági munkák során részben már elbontották, ez a szakemberek számára lehetővé tette, hogy egy függőleges szelvény mentén egészen a halom alapjáig megkutassák a földépítményt. A régészeti leletek tanúsága szerint a kengyeli halom legalább négyezer éves, vagyis idősebb az egyiptomi piramisok többségénél.

Kiemelkedő a történelmi, kulturális és természetvédelmi értékük

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának felmérése szerint legkevesebb 600 veszélyeztetett állapotú kunhalom lehet lehet az Alföld területén, amelyek megóvása sürgető feladat. E különleges kulturális-történelmi emlékek védelmét már a XIX. század vége óta szorgalmazták a szakemberek miután bebizonyosodott a kunhalmok mesterséges eredete, ám törvényi védelmük még sokáig váratott magára.

Virágzó cickafark, a kunhalmok egyik védett növényfaja Fotó: Wikimedia Commons/Pethan

Néhány település már korábban is helyi védettség alá helyezte a határában fekvő kunhalmokat, de az átfogó védelemre egészen 1996-ig kellett várni. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény nevesítve is általános védelem alá helyezte a kunhalmokat, Magyarország e páratlan kulturális és történelmi értékeit, amelyeknek természetvédelmi szempontból szintén kiemelkedő a jelentősége. Azokon a kunhalmokon, amelyeket nem pusztított el a mezőgazdasági művelés, fennmaradt a több ezer éves eredeti vegetáció olyan rendkívül ritka növényfajokkal, mint például a taréjos búzafű, az ürmös, a magyar szegfű, a magyar zsálya vagy a cickafark.

A ritka molnárgörény is előszeretettel tartózkodik a kunhalmok mikro-ökoszisztémájában Fotó: Wikimedia Commons/ Andrey Giljov

De a halmok állatvilága is sajátos, sok, ma már rendkívül ritka és szigorúan védett rovar-, illetve kétéltű- és emlősfajnak, utóbbiak közül például a molnárgörénynek is ezek a kis ökológiai oázisok jelentik az utolsó és legmegfelelőbb élőhelyet.

Az alföldi régióban található kunhalmok:

olyan ősi, mesterséges építmények amelyek között akadnak az egyiptomi piramisoknál is régebbiek,

egész Európában Magyarországon található a legtöbb ilyen típusú földhalom,

amelyek komoly kulturális és történelmi, illetve természetvédelmi értéknek számítanak.