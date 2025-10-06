Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

Aradaradi vértanúkMúlt-korHaynaumegtorlás1848-49-es forradalom és szabadságharc

Aradon teremtődött meg a magyar Golgota

Az aradi vértanúk történetének legtragikusabb pontja a fogság és a kivégzés. A cellák csendjét lelkészek feljegyzései, búcsúlevelek és rövid, tiszta mondatok idézik meg: hűség, méltóság, feloldozás. Hajnalban aztán eldördült a sortűz és alacsony bitófák alatt a vértanúk lassú haláltusája következett. Aznap Aradon megteremtődött a „magyar Golgota”.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 06. 15:14
Thorma János drámai festménye, az Aradi Vértanúk Fotó: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az aradi vértanúk fogságának éjszakája

A világosi fegyverletétel után a főtiszteket Aradra hurcolták felségsértés és lázadás vádjával. A megtorlást Julius Jacob von Haynau felügyelte, a bécsi döntések nyomán a halálos ítéletek jóváhagyása is nála összpontosult. A várbörtönben hajnal előtt léptek be a cellákba a lelkészek; köztük a minorita Sujánszky Euszták.

Fotó: Wikimedia Commons

Damjanich János törött lábbal feküdt. Sujánszky feljegyzése szerint a tábornok a halál előtti éjszaka katolikus hitre tért, majd így szólt: „Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által áldattam meg.” Aulich Lajos olvasott, Török Ignác francia erődítéstant tárgyaló hadmérnöki művet tanulmányozott, Láhner György fuvolán Donizetti Lammermoori Lucia búcsúáriáját játszotta. A cellákban sorra születtek a búcsúlevelek: Poeltenberg Ernő feleségének írta, hogy „legyen még boldog, mert megérdemli”, Lázár Vilmos pedig hitvesét buzdította: „Légy nőm, miként én férfiú.”

Az aradi vértanúk kivégzése

1849. október 6-án hajnalban a Maros déli partján állították fel a vesztőhelyeket. Előbb a sortűzzel kivégzettek léptek a sánc mellé: Kiss Ernő altábornagy, Dessewffy Arisztid és Schweidel József vezérőrnagyok, valamint Lázár Vilmos ezredes. A lövések röviddel napkelte előtt dördültek el. Kiss Ernő sebesülten még felállt; közeli lövés vetett véget szenvedésének.

Az aradi tizenhárom  Fotó: Wikimedia Commons

Ezt követte a kilenc akasztás: Aulich Lajos, Damjanich János, Knézich Károly, Láhner György, Leiningen–Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Török Ignác és Vécsey Károly. Az alacsony bitófák, a zsámoly kirúgása és a segédek rángatása hosszan tartó haláltusát okozott. Nagysándor utolsó szava: „Éljen a haza!” Poeltenberg keserű iróniával fogalmazott: „Szép deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje.” Vécsey utolsóként állt a kötél alá; végig kellett néznie társai halálát.

Mindeközben Batthyány Pesten

Ugyanezen a napon Pesten, az Újépület udvarán gróf Batthyány Lajost golyó által kivégezték. 

Batthyány Lajos kivégzése  Fotó: Wikimedia Commons

A hagyomány szerint közvetlenül előtte a börtönlelkész háromszor esdekelt: „Pardon! Pardon! Pardon!”, mire Batthyány így felelt: „Istennél a kegyelem! Rajta, vadászok!” (más változatban: „Allez, Jäger!”). A pesti kivégzés és az aradi sortűz, illetve akasztások együtt tették 1849. október 6-át a nemzeti gyász napjává.

Emlékezet és utóélet

A kivégzések nem álltak meg ezen a napon: 

Ormai Norbertet már augusztus 22-én felakasztották Aradon, Kazinczy Lajost október 25-én lőtték agyon, Hauk Lajost 1850. február 19-én végezték ki. 

Lenkey János idegösszeomlás miatt ítélet nélkül halt meg az aradi börtönben (1850. február 8.). A holttestek kiadását többnyire megtagadták, de Csernovics Péter titokban megszerezte Damjanich és Láhner földi maradványait és eltemettette.

Az aradi vértanúk példája – a cellák csendjétől a vesztőhelyig – a szándékolt elrettentés ellenére a hűség és a tartás szimbóluma lett.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.